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РФ приостановила наступление на линии Купянск-Кременная: в ISW выяснили причину

Андрей Ганчук
29 сентября 2023, 09:45 обновлено 29 сентября, 09:45
Россия усилила работу боевой авиации в Харьковской, Луганской и Херсонской областях и, вероятно, снизила ее активность в Запорожской области, пишут аналитики.
ВСУ, войска РФ
Наступление оккупантов России под Купянском замедлилось - ISW / Коллаж: Главред, фото: Минобороны РФ, 59 ОМПБр (иллюстративное фото)

Войска страны-оккупанта России замедлили свое наступление на линии Купянск-Сватово Кременная. Наступательные позиции врага ухудшились из-за контрнаступления ВСУ на юге. Однако в Харьковской и Луганской областях усилилась работа вражеской авиации. Об этом заявили в американском Институте изучения войны.

В сводке ISW говорится о том, что контрнаступление сил обороны Украины на юге вынудило российских оккупантов замедлить свои атаки на линии Купянск-Сватово-Кременная. Наступательные возможности россиян, которые хотели оттянуть на эту линию украинские войска от более критических участков фронта, ухудшились.

Как полагают аналитики, количество наземных атак уменьшилось, однако авиация врага на данной линии стала работать все меньше. Оккупанты наносят удары по тыловым украинским наземным линиям связи на Купянском направлении и бьют по правому берегу Херсонщины.

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"Российская авиация усиливает свою активность в Харьковской, Луганской и Херсонской областях и, по всей видимости, менее активна в районах западной Запорожской области, где украинские войска ведут контрнаступательные операции", - подчеркнули специалисты.

Ситуация на Купянском направлении

Оккупанты России в течение нескольких последних недель активизировали наступательные действия на Купянском и Лиманском направлениях. Враг пытался отвлечь ВСУ от контрнаступления в Запорожской области.

Армия РФ пытается пробить "коридор" возле Купянска, говорил в начале сентября руководитель пресс-службы Восточной группировки войск Илья Евлаш. Также, по его словам, оккупанты намеревались продвинуться к реке Оскол.

Также Евлаш отмечал, что наступление войск РФ на Купянском направлении замедлилось. Вражеские войска проводят перегруппировку.

На Купянском направлении прекратились бои, заявил Илья Евлаш. Оккупанты приостановили атаки после того, как пропустили удар от ВСУ под Новоегоровкой.

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Купянск войска России война России и Украины контрнаступление ВСУ
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