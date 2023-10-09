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Активность боев на Таврическом направлении "несколько упала": в ВСУ объяснили причину

Юлия Куришко
9 октября 2023, 15:57 обновлено 9 октября, 16:16
Армия РФ сейчас сосредоточена именно на Авдеевке и Марьинке - продолжает там штурмы, сообщил Александр Штупун.
Активность боев на Таврическом направлении 'несколько упала': в ВСУ объяснили причину
На Таврическом направлении усложнилась логистика россиян / коллаж: Главред, фото: 92 ОМБр, 3 отдельная штурмовая бригада

Спикер объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления Александр Штупун сообщил, что российская оккупационная армия на Таврическом направлении из-за непогоды используют меньше авиации, а их логистика является усложненной.

"Вторые сутки подряд активность авиации и артиллерии врага падает. За прошедшие сутки враг нанес 8 авиационных ударов и совершил 455 обстрелов. Но оккупанты продолжают штурмовые действия на Авдеевском и Марьинском направлении, где совершили около 15 неудачных атак в районах Авдеевки, Новомихайловки и Марьинки. Всего на Таврическом направлении зафиксировано за сутки 18 боевых столкновений с врагом. Мы продолжаем наступательную операцию на Мелитопольском направлении. Имеем очередной успех западнее ивового. Кое-что активность на нашем направлении упала. Мы связываем это с погодой и с тем, что враг перегруппировывается частично", - заявил Штупун в эфире Радио Свобода.

По его словам, авиацию российские силы меньше применяют из-за того, что погода нелетная, видимость плохая.

видео дня

"Сейчас вышло солнце, возможно, враг снова активизируется", - добавляет спикер объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления.

Штупун отмечает, что армия РФ сейчас сосредоточена именно на Авдеевке и Марьинке - продолжает там штурмы.

"Врагу нужно подтянуть резервы, нужно подтянуть боеприпасы. Немножко пошли дожди, логистика, скажем, затруднена. Но, я думаю, враг не расслабится и будет дальше где - то штурмовать, отвлекать нас от наступления", - отмечает он.

Ситуация на фронте

Напомним, что войска РФ атакуют в направлении Купянска, в ВСУ успехи под Бахмутом. Силы обороны Украины продолжают свое наступление на юге и Востоке, планомерно выбивая российских оккупантов со своих территорий, сказали в Генштабе.

Рота ВСУ за четыре дня сожгла танковый батальон врага. На Купянском и Лиманском направлениях россияне увеличили численность группировки до 1000 единиц. Возможно там половина всего потенциала, который имеет РФ.

ВСУ нацелились на освобождение крупных городов. Одним из направлений для удара ВСУ является юг в направлении Токмака и пояснил, что остановка основного железнодорожного сообщения перекроют 2/3 поставок техники.

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