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Армия РФ обстреляла церковь в Херсоне: есть раненые, верующие прикрывали друг друга телами

Алёна Воронина
9 октября 2023, 14:12 обновлено 9 октября, 14:15
В результате атаки, которая произошла, когда в храме проходила служба, две верующие получили ранения. Им оказывали помощь прямо в церкви.
Обстрел храма в Херсоне
Армия РФ обстреляла церковь в Херсоне во время службы/ коллаж: Главред, фото:"Мост"

Во время атаки российских оккупантов на Херсон, которая произошла в воскресенье, 8 октября, несколько снарядов разорвались возле храма Рождества Богородицы как раз в то время, когда там проходила воскресная служба.

Один из вражеских снарядов попал на территорию храма и вызвал различные разрушения. Верующие во время атаки прикрывали друг друга своими телами. Местное издание "Мост" опубликовало фотографии, на которых видно, что пришлось пережить верующим, которые в то время находились в храме.

Как видно из снимков, в небольшой церкви находилось много людей. Они пытались спрятаться от вражеской атаки, и чтобы защитить других, закрывали друг друга телами.

видео дня

Две верующие получили ранения, им оказывали помощь прямо в храме.

Издание "Мост" отмечает, что храм Рождества Богородицы – это первая община УПЦ МП, которая после оккупации Херсона перешла в ПЦУ.

  • Армия РФ обстреляла церковь в Херсоне во время службы
    Армия РФ обстреляла церковь в Херсоне во время службы "Мост"
  • Армия РФ обстреляла церковь в Херсоне во время службы
    Армия РФ обстреляла церковь в Херсоне во время службы "Мост"
  • Армия РФ обстреляла церковь в Херсоне во время службы
    Армия РФ обстреляла церковь в Херсоне во время службы "Мост"
  • Армия РФ обстреляла церковь в Херсоне во время службы
    Армия РФ обстреляла церковь в Херсоне во время службы "Мост"

Обстрел Херсонщины

Напомним, оккупанты ударили по жилым кварталам на Херсонщине в воскресенье, 8 октября. В Херсонской ОВА рассказали, что за сутки оккупанты совершили 53 обстрела по области, выпустив 288 снарядов из минометов, артиллерии, "Градов", АГС (автоматический станковый гранатомет – ред.), танков, авиации, дронов. По Херсону захватчики выпустили 96 снарядов.

В результате обстрелов один человек погиб и 18 ранены. Среди раненых – двое детей. Одна из них – 11-летняя девочка – находится в больнице в тяжелом состоянии.

Напомним, в ВСУ отметили, что РФ готовит массированные удары. Существует целый перечень объектов, которые потенциально враг захочет поразить, предупредил спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат. По его словам, оккупанты сделают ставку на объекты энергетики, а также на стратегические объекты государства и объекты критической инфраструктуры.

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