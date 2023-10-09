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"Тысячи ракет против мирных городов": Зеленский мощно осудил нападение на Израиль

Андрей Ганчук
9 октября 2023, 13:40 обновлено 9 октября, 13:49
Войны против Украины и Израиля – это войны против одного зла, миру нужно объединиться для борьбы с терроризмом, сказал президент Владимир Зеленский.
Зеленский, Израиль
Наше с вами единство должно и может остановить зло - Зеленский / Коллаж: Главред, фото: скриншот YouTube, depositphotos.com

Развязанные против Украины и Израиля войны являются проявлением одного и того же зла. Израильские журналисты, которые были в Буче, говорят, что видели такие же преступления. Миру нужно объединиться, чтобы побороть терроризм. Об этом заявил президент Владимир Зеленский.

Как сообщает Интерфакс-Украина, президент в ходе своего выступления на сессии парламентской ассамблеи НАТО сравнил нападения агрессора России и террористов ХАМАС на Израиль и отметил, что украинский и израильский народ воюют против зла.

"Никто и никогда не сможет забыть о том, что террористы сделали в Израиле… Тысячи ракет против мирных городов. Расстрелы людей прямо в машинах на дорогах… Мужчин и женщин, детей… Никого не жалели. Улицы, залитые кровью. Заложники…", - сказал гарант.

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"Одинаковое зло"

Также он добавил, что израильские журналисты, которые были в Буче, вынуждены были увидеть такое же зло уже в Израиле, на который напали террористы.

"И сами же израильтяне – израильские журналисты, которые были у нас, в Украине, в Буче, – говорят теперь, что они видели такое же зло там, куда пришла Россия… Одинаковое зло, и только одно отличие – там террористическая организация, которая ударила по Израилю, здесь - террористическое государство, ударившее по Украине. Намерения декларированы разные, но суть – одна…", - добавил Зеленский.

Кроме того, гарант напомнил о "шокирующей радости российских пропагандистов", которые называли "трофеями" детей, попавших к заложникам к террористам в Газе.

Зеленский напомнил о позиции Ирана

Президент также акцентировал внимание на том, что Иран говорит о своей якобы непричастности к войне протии в Украины, а официальные лица Тегерана заявляют о поддержке войны в Израиле.

"Иран не может сказать, что у него нет ничего общего с тем, что происходит в Украине, если он продает "шахеды" России. Иран не может сказать, что он не имеет ничего общего с происходящим в Израиле, если его официальные лица заявляют о поддержке происходящего в Израиле", - сказал глава государства.

Мир должен объединиться против терроризма

Президент Зеленский также призвал мировые государства объединиться для борьбы с терроризмом, чтобы защитить страны от зла и произвола.

"Наше с вами единство должно и может остановить зло. Наше стремление к миру, а не их стремление к крови – должно определять, как жить миру. Европе следует быть активной. Соединенным Штатам следует быть активными. Китаю, Индии, арабским государствам следует почувствовать, как многое может сломаться, если дать террористам достичь их целей. Все направления нашего сотрудничества ведут к одному – чтобы Устав ООН заработал на полную защиту Украины и всей нашей Европы от террора и агрессии. А если сработает здесь, сработает и где угодно в мире", - подчеркнул Владимир Зеленский.

ХАМАС начал войну против Израиля

Террористическая организация ХАМАС утром 7 октября напала на Израиль. Боевики ударили по центральной и южной частям государства с воздуха, суши и моря. Удары наносились с территории Сектора Газа. По данным журналистов, террористы запустили по Израилю более 2200 ракет.

Израиль впервые за 50 лет объявил о состоянии войны. Правительство активировало пункт "40 аллеф", который означает объявление войны. Также Иерусалим собирается мобилизовать 300 тысяч человек.

Израиль контролирует все районы, куда вторглись боевики ХАМАС, рассказали в израильской армии ЦАХАЛ. Местами идут столкновения с террористами. Границу с Газой охраняют тяжелая военная техника, вертолеты и беспилотники.

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Владимир Зеленский новости Израиля война России и Украины
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