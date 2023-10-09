Война в Украине может затянуться на 9 лет: военный аналитик дал прогноз

Украинскому обществу и военно-политическому руководству Украины надо понимать, что Россия готова к затяжной войне на истощение, считает Агиль Рустамзаде.

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Война в Украине может длиться 9 лет / коллаж: Главред, фото: 17 ОТБР, командование Объединенных сил ВСУ

В интервью Главреду азербайджанский военный аналитик, ведущий аналитик Центра STEM Агиль Рустамзаде проанализировал риски длительной войны в Украине и рассказал, насколько оправдан прогноз и каковы реальные риски затяжной войны.

Эксперт подчеркнул, что после взятия Лисичанска РФ построила свою военную стратегию на затяжной войне и войне на истощение. Он добавил, что украинскому обществу и военно-политическому руководству Украины надо понимать, что вы имеете дело с затяжной войной на истощение.

"Здесь главное - не километры или метры отвоеванных позиций, а уровень нанесения военного и экономического ущерба противнику. Давайте проанализируем, что происходило в течение последних двух месяцев. Каких военно-экономических потерь украинская армия смогла нанести Российской Федерации? Думаю, проценты на два. И если сделать акцент на текущей динамике и тенденции, то я вам скажу, что 2025 год - это еще не предел", - отметил Рустамзаде.

Как военно-политическое руководство, так и все украинцы должны понять, что без полного вклада армии и государства, каждого человека, без должного усиления экономических и производственных мощностей, перспектива затяжной войны будет ближе, чем реализация победного сценария, считает он.

Эксперт также прокомментировал прогнозы Германии, есть ли вероятность затягивания войны в Украине на 9 лет.

"Однозначно. Я согласен с этими прогнозами. Без кратного увеличения ваших оборонительных возможностей придется говорить о таких временных рамках. С этим прогнозом не поспоришь. Вам не хватает ресурсов. Запад предоставляет их мало, а вы не делаете больше для того, чтобы самостоятельно создавать эти ресурсы", - подчеркнул он.

Смотрите видео, в котором Агиль Рустамзаде сделал прогноз о сроках войны в Украине:

Напомним, что РФ хочет использовать войну в Израиле против Украины. Страна-агрессор Россия попытается использовать нападение боевиков ХАМАС на Израиль, чтобы продвигать свои информационные операции, направленные на уменьшение поддержки Украины.

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