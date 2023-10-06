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"Мерзкое гопничество": у Зеленского назвали главную цель Путина в войне с Украиной

Алексей Тесля
6 октября 2023, 10:54 обновлено 6 октября, 11:10
Нет ни единой возможности вести какие-либо переговоры с Владимиром Путиным, уверен Михаил Подоляк.
Подоляк, Путин
Михаил Подоляк ответил на новый бред Владимира Путина / Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк прокомментировал выступление диктатора Владимира Путина на Валдае с новыми заявлениями относительно причин начала войны с Украиной.

По его мнению, речь Путина будет внесена в учебники "как речь крупнейшего аутсайдера, к сожалению, приведшего к большой крови на Востоке Европы". Об этом он подчеркнул в интервью Каналу 24.

"Он (Путин, - ред.) совершенно не совпадает с намерениями, которые хочет реализовать. У него нет ни воли, ни ума, ни понимания, куда он сейчас идет. Но, к сожалению, отсутствие ума не позволяет ему оценить, к чему он уже привел свою страну", - убежден представитель ОП и сказал, что объяснения Путиным причин войны с Украиной выглядят "совершенно мерзко".

видео дня

Вместе с тем он напомнил о том, что сам Путин и является сущностью "русского мира". Ведь 80–85% населения России – это и есть "коллективный Путин": "Они так же мыслят, они так же криминально-гопнические, хотят пойти что-то у кого-то забрать, украсть и т.д.".

"Он дал россиянам возможность быть в ХХ веке теми, кем они и являются. Максимально низменными, максимально злобными людьми, которые хотят кого-то убить, обокрасть, изнасиловать, но сделать это коллективно", - отметил советник главы ОП.

Он также считает, что нет ни единой возможности вести какие-либо переговоры "с этой особью (Путиным, - ред.)".

В то же время собеседник считает, что Путин будет делать три вещи: "Первое – фиксировать право России безнаказанно убивать в любом количестве граждан других стран. Второе – он постарается разделить вину за начало этой войны с гражданами России. То есть сказать: "Мы коллективно приняли решение провести геноцид украинцев или геноцид других людей других государств". И третье – он скажет, что "мы должны в этой войне дойти до конца, потому что этот конец будет означать "величие России".

Он также предупредил о том, что Путин "хочет до конца воевать".

"А все, что он или его окружение говорит о переговорах – это попытка получить оперативно-тактическую паузу. Заморозить конфликт, внести коррективы в стратегию и тактику, увеличить военное производство и следующими этапами увеличить ареал, то есть территорию экспансии", - добавил Подоляк.

Напомним, ранее Путин опозорился "сказочными" цифрами по потерям ВСУ. Российское руководство, восхищаясь "работой" оккупантов, обычно берет цифры по потерям ВСУ "с потолка".

Ранее Путин выдал нелепый бред о гибели Пригожина. Диктатор Путин заявил, что в телах погибших в авиакатастрофе главаря ЧВК Вагнера "Пригожина" и его приспешника Уткина "обнаружены следы ручных гранат".

Напомним, ранее "вагнеровцы" обвинили Путина в убийстве Пригожина и начали угрожать, что совершат новый поход на Москву. Также сообщалось, что "вагнеровцы" формируют колонны для наступления на Москву.

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Владимир Путин Михаил Подоляк война России и Украины
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