Подорвали себя ручными гранатами: Путин выдал нелепый бред о гибели Пригожина

Диктатор Путин заявил, что в телах погибших в авиакатастрофе главаря ЧВК Вагнера "Пригожина" и его приспешника Уткина "обнаружены следы ручных гранат".

https://glavred.info/world/podorvali-sebya-ruchnymi-granatami-putin-vydal-nelepyy-bred-o-gibeli-prigozhina-10506010.html Ссылка скопирована

Путин выдал издевательскую версию гибели Пригожина / коллаж Главред, фото УНИАН и скриншот

Российский диктатор Владимир Путин выдал новый пропагандистский бред ‒ дескать, в телах погибших несколько месяцев назад главаря ЧВК "Вагнера " Евгения Пригожина и его приспешника Дмитрия Уткина "обнаружены следы ручных гранат". Путинские слова мигом распространили российские пропагандисты из ТАСС.

Путин также сказал ‒ мол, якобы никакого внешнего воздействия на самолет, в котором летели Пригожин и Уткин, не было.

Но и на этом диктатор не остановился. И сказал ‒ мол, в офисе ЧВК "Вагнера" в Санкт-Петербурге были обнаружены "10 миллиардов рублей наличными и пять килограмм кокаина".

видео дня

"Экспертизы на наличие алкоголя и наркотиков в телах погибших в самолете Пригожина не было, хотя ее стоило бы провести", — добавил он.

Гибель Пригожина

Вечером в среду, 23 августа, появилась информация о том, что в Тверской области в России упал самолет с главарем ЧВК "Вагнера" Пригожиным. Погибли все 10 человек, находившихся на борту российского бизнес-джета "Embraer Legacy 600", среди них трое – члены экипажа.

После этого события "вагнеровцы" обвинили Путина в убийстве Пригожина и начали угрожать, что совершат новый поход на Москву. Также сообщалось, что "вагнеровцы" формируют колонны для наступления на Москву.

В то же время издание Daily Mail со ссылкой на российского политолога, бывшего профессора Московского института международных отношений Валерия Соловея написало, что Пригожин жив и готовит месть Путину за убийство своего двойника. Путин знает, что убил двойника Пригожина. Однако диктатор продолжает врать, что на месте катастрофы была найдена ДНК Пригожина.

Вас могут заинтересовать такие новости:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.