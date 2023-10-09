ВСУ ударили по войскам РФ захваченном Джанкое: в ГУР раскрыли детали операции

Российские оккупационные войска в захваченном Джанкое понесли потери, рассказал представитель Главного управления разведки Минобороны Андрей Юсов.

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В ГУР подтвердили удар по оккупантам России в Джанкое / Коллаж: Главред, фото: Telegram-канал Крымский ветер, Генштаб ВСУ (иллюстративное фото)

Вооруженные силы Украины 7 октября нанесли удар по российским оккупантам в захваченном Джанкое на севере Крыма. Вражеские войска понесли потери, детали уточняются. Об этом заявил спикер Главного управления разведки Минобороны Андрей Юсов.

Как сообщает 24 канал, в ГУР Минобороны подтвердили, что удар по оккупантам в Джанкое был нанесен украинскими войсками. Вражеские силы понесли потери.

"В субботу вечером, 7 октября, по силам и средствам вооруженных сил России в оккупированном Джанкое был нанесен ракетный удар. Предварительно среди оккупантов есть потери, но все детали пока уточняются и проверяются", - рассказал Юсов. видео дня

Что известно об ударе ВСУ по войскам России в Джанкое

7 октября около 17:50 в Крыму прогремел громкий взрыв. Согласно предварительным данным, был нанесен удар по военному объекту российских войск в захваченном Джанкое.

Министерство обороны оккупантов РФ заявило об атаке ВСУ. Как сказали у захватчиков, удар был якобы модернизированной зенитной ракетой С-200. В Минобороны Украины данную информацию не подтверждали и не опровергали.

Кроме того, у Шойгу выдумали, что войска РФ, дескать, "отбили атаку", а ракету будто бы "уничтожили на подлете".

Позже в Сети узнали об ударе по базе РФ в Крыму. В частности, сообщалось, что попадание пришлось на секретный военный объект ГРУ в Джанкое. Ликвидирован 21 спецназовец, еще 16 ранены.

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