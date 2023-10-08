Уничтожены и ранены десятки ГРУшников: в Сети узнали об ударе по базе РФ в Крыму

Согласно сообщениям в Сети, удар был нанесен ракетами С-200. В результате уничтожен 21 спецназовец ГРУ, еще 16 ранены.

https://glavred.info/ukraine/unichtozheny-i-raneny-desyatki-grushnikov-v-seti-uznali-ob-udare-po-baze-rf-v-krymu-10506631.html Ссылка скопирована

В Крыму взорвана секретная база ГРУ / Коллаж: Главред, Фото: УНИАН, warriors.fandom.com

В результате ракетного удара под Джанкоем в оккупированном РФ Крыму разрушена секретная база российского спецназа ГРУ.

"Вот что за грохот бы вчера под Джанкоем и дымок на наших фото. Минклоунады РФ заявило, что ракета была сбита и это сущая правда", - пишет Telegram-канал Крымский ветер и публикует подробности.

Согласно сообщениям в Сети, удар был нанесен ракетами С-200. В результате уничтожен 21 спецназовец ГРУ, еще 16 ранены.

видео дня

Подчеркивается, что ракету на секретную базу ГРУ мог навести украинский разведчик или один из местных жителей.

Сообщение в Сети / t.me/Crimeanwind

Кроме того, по расчетам специалистов OSINT-разведки, установлена точка, где могла находиться секретная база российского спецназа ГРУ.

Кроме того, публикуются спутниковые снимки секретной базы российского спецназа ГРУ, которая попала под удар.

/ t.me/Crimeanwind

Ранее сообщалось, что в Джанкое по складу врагов прилетела ракета. Во временно оккупированном Крыму в районе Джанкоя 1 октября слышали сильный звук взрыва. Предварительно, на полуостров залетела ракета.

Напомним, ранее сообщалось о том, что после взрывов над Джанкоем поднимается дым. В Джанкое на оккупированном полуострове было видно облако дыма после предполагаемого "прилета". Перед этим звуки взрывов слышали в трех районах полуострова.

Другие новости:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.