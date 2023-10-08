Уничтожены и ранены десятки ГРУшников: в Сети узнали об ударе по базе РФ в Крыму

В результате ракетного удара под Джанкоем в оккупированном РФ Крыму разрушена секретная база российского спецназа ГРУ.
"Вот что за грохот бы вчера под Джанкоем и дымок на наших фото. Минклоунады РФ заявило, что ракета была сбита и это сущая правда", - пишет Telegram-канал Крымский ветер и публикует подробности.
Согласно сообщениям в Сети, удар был нанесен ракетами С-200. В результате уничтожен 21 спецназовец ГРУ, еще 16 ранены.
Подчеркивается, что ракету на секретную базу ГРУ мог навести украинский разведчик или один из местных жителей.
Кроме того, по расчетам специалистов OSINT-разведки, установлена точка, где могла находиться секретная база российского спецназа ГРУ.
Кроме того, публикуются спутниковые снимки секретной базы российского спецназа ГРУ, которая попала под удар.
Ранее сообщалось, что в Джанкое по складу врагов прилетела ракета. Во временно оккупированном Крыму в районе Джанкоя 1 октября слышали сильный звук взрыва. Предварительно, на полуостров залетела ракета.
Напомним, ранее сообщалось о том, что после взрывов над Джанкоем поднимается дым. В Джанкое на оккупированном полуострове было видно облако дыма после предполагаемого "прилета". Перед этим звуки взрывов слышали в трех районах полуострова.
Другие новости:
- Удары по Крыму скоро усилятся: Свитан рассказал о первой "ласточке"
- Достать до оккупантов в Крыму: Украина создает аналог Калибра — The Economist
- ВСУ берут Крым под огневой контроль - Подоляк