В Крыму взрывы: над Джанкоем поднимается дым

Во временно оккупированном Крыма под вечер в субботу, 7 октября, прогремели взрывы. Местные паблики сообщают, что взрывы были в Джанкое, над городом после этого поднялось облако дыма.
Очевидцы сфотографировали последствия вероятного "прилета" в Джанкое. Фотографию опубликовал местный Telegram-канал "Крымский ветер".
Также сообщалось, что включалась сирена на аэродроме в Джанкое.
Перед этим в пабликах со ссылкой на местных жителей сообщалось, что были слышны взрывы в Черноморском, Красноперекопском и Джанкойском районах оккупированного полуострова. После этого в небе видели следы от работы противовоздушной обороны оккупантов.
Удары по Крыму
Напомним, что армия Украины поразила штаб Черноморского флота РФ в Севастополе. Силы обороны Украины днем 22 сентября нанесли успешный удар по штабу Черноморского флота государства-оккупанта России в захваченном Севастополе.
В ГУР подтвердили атаку ВСУ по бригаде Черноморского флота РФ в Крыму. Юсов рассказал, что ВСУ 25 августа ударили по 126-й отдельной гвардейской бригаде береговой обороны Черноморского флота РФ.
3 октября сообщалось, что в Крыму и Белгородской области прогремели взрывы. В РФ начали истерить из-за "Нептуны". От оккупантов начали поступать противоречивые заявления, которые не имеют никакого подтверждения.
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