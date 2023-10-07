В Крыму взрывы: над Джанкоем поднимается дым

В Джанкое на оккупированном полуострове было видно облако дыма после предполагаемого "прилета". Перед этим звуки взрывов слышали в трех районах полуострова.

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В Джанкое взрывы, поднимается дым после "прилета"/ Telegram "Крымский ветер"

Во временно оккупированном Крыма под вечер в субботу, 7 октября, прогремели взрывы. Местные паблики сообщают, что взрывы были в Джанкое, над городом после этого поднялось облако дыма.

Очевидцы сфотографировали последствия вероятного "прилета" в Джанкое. Фотографию опубликовал местный Telegram-канал "Крымский ветер".

Также сообщалось, что включалась сирена на аэродроме в Джанкое.

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Перед этим в пабликах со ссылкой на местных жителей сообщалось, что были слышны взрывы в Черноморском, Красноперекопском и Джанкойском районах оккупированного полуострова. После этого в небе видели следы от работы противовоздушной обороны оккупантов.

В Джанкое поднимается дым после прилета/ Telegram "Крымский ветер"

Удары по Крыму

Напомним, что армия Украины поразила штаб Черноморского флота РФ в Севастополе. Силы обороны Украины днем 22 сентября нанесли успешный удар по штабу Черноморского флота государства-оккупанта России в захваченном Севастополе.

В ГУР подтвердили атаку ВСУ по бригаде Черноморского флота РФ в Крыму. Юсов рассказал, что ВСУ 25 августа ударили по 126-й отдельной гвардейской бригаде береговой обороны Черноморского флота РФ.

3 октября сообщалось, что в Крыму и Белгородской области прогремели взрывы. В РФ начали истерить из-за "Нептуны". От оккупантов начали поступать противоречивые заявления, которые не имеют никакого подтверждения.

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