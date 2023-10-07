Дожди будут лить по всей Украине: синоптики предупредили об опасной погоде

В Украине в воскресенье будут опасные порывы ветра – они будут достигать 15-20 м/с.

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Погода в Украине – синоптики предупредили об опасной погоде/ unsplash.com

Погода в Украине в воскресенье, 8 октября, будет дождливой. Существенные осадки будут по всей территории нашего государства, кое-где кроме дождей также будут грозы.

Столбики термометров поползут вниз, кое-где дневная температура воздуха будет опускаться до +6 градусов. Таким прогнозом погоды поделился синоптик Игорь Кибальчич, пишет meteoprog.

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Погода в Украине 8 октября

На западе нашего государства ночью ожидается умеренный дождь, также небольшой дождь будет днем. Температура воздуха ночью составит от +6 до +11 градусов, днем ожидается от +8 до +13 градусов. Ветер будет северо-западный, 7-12 м/с, днем порывы, 17-22 м/с.

В северных областях также не обойдется без дождей. Он будет лить ночью и утром, днем местами также возможны небольшие дожди. Температура воздуха в течение суток будет в пределах от +7 до +12 градусов. Ветер северо-западный, 7-12 м/с, днем порывы, 15-20 м/с.

Осадки не обойдут и центральных областей государства. Ночью температура воздуха будет держаться на уровне от +10 до +15 градусов, утром и днем она снизится до +7...+ 12 градусов. Ветер западный, с переходом днем на северо-западный, 7-12 м/с, местами порывы, 15-20 м/с.

На востоке Украины утром и днем пройдут дожди, кое-где они будут достаточно сильные. Ночью температура воздуха будет в пределах от +10 до +15 градусов, днем столбики термометров опустятся до +6...+11 градусов. Ветер западный, с переходом на северо-западный, 7-12 м/с, ночью местами порывы, 15-20 м/с.

В южной части страны ночью осадков не ожидаются, днем пройдут небольшие, местами умеренные дожди, во временно оккупированном Крыму возможны грозы. Температура воздуха на юге нашего государства ночью составит от +12 до +17 градусов, днем столбики термометров достигнут отметок от +17 до +22 градусов, в Крыму потеплеет до +25 градусов. Ветер западный, 7-12 м/с, кое-где отдельные порывы до 15-17 м/с.

Погода в Украине 8 октября/ Укргидрометцентр

В Украине будут опасные порывы ветра

В то же время в Укргидрометцентре предупредили, что в воскресенье, 8 октября, в Украине будут порывы ветра 15-20 м/с.

"Предупреждение об опасных метеорологических явлениях в Украине. 8 октября в Украине порывы ветра 15-20 м/с. І уровень опасности", – говорится в сообщении.

Погода на Киевщине 8 октября

В Укргидрометцентре также рассказали, какой будет погода в Киевской области в воскресенье, 8 октября. На Киевщине будет облачно, ночью будет идти умеренный, а днем небольшой дождь.

"Ветер северо-западный, 7-12 м/с, порывы 15-20 м/с. Температура по области ночью 5-10°, днем 7-12°; в Киеве ночью 7-9°, днем 10-12°. Предупреждение об опасных метеорологических явлениях по Киевщине: 8 октября порывы ветра 15-20 м/с, І уровень опасности", – говорится в сообщении.

Погода в Киеве на две недели/ meteoprog

Погода в Украине

Ранее синоптики рассказали, какой будет погода в Украине на выходные, 7 и 8 октября. В Украине 7-8 октября температура воздуха сильно опустится и страну накроют дожди. Местами ударят грозы.

Также ранее сообщалось, что Украину накрыла сильная и затяжная магнитная буря. Мощность геомагнитного шторма будет достигать почти 6 баллов. Геомагнитный шторм, который накрыл Украину, продлится минимум 6 дней.

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