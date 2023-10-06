Ударят заморозки и выпадет первый снег: погода в Украине на выходные

В Украине 7-8 октября температура воздуха сильно опустится и страну накроют дожди. Местами ударят грозы.

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Прогноз погоды в Украине на выходные 7-8 октября / фото: pixabay

Погода в Украине на выходных сильно испортится. В эти дни наблюдается активизация циклона и перемещение арктических воздушных масс. Из-за этого в стране будет неустойчивая погода с колебаниями атмосферного давления, дождем и порывистым ветром. Об этом сообщает синоптик Игорь Кибальчич.

Синоптик Наталка Диденко убеждена, что в эти дни стоит обращать внимание на голову, артериальное давление и сосуды, ведь метеозависимые люди могут себя плохо чувствовать.

Погода 7 октября

Погода в Украине в субботу, 7 октября, будет лучше, чем в воскресенье. Ожидается, что северную часть страны, также как Волынь, Ровенскую и Хмельницкую области накроют дожди. В западных областях ветер будет со скоростью 7-12 м/с, а утром и днем - 15-20 м/с. Температура воздуха ночью будет +6…+11 °С, днём +13…+18 °С.

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В северных областях осадки ожидаются утром и днем. Порывы ветра будут со скоростью до 22 м/с. Температура воздуха ночью +2…+7 °С, в Сумской области на поверхности почвы заморозки -3…0 °С; днём +12…+17 °С.

На территории центральных областей осадков не будет. Лишь в Полтавской области будут дожди. Ветер юго-западный, 7-12 м/с, утром и днём порывы 17-22 м/с. Температура воздуха ночью +3…+8 °С, днём +16…+21 °С.

В южных областях будет без дождей. Ветер юго-западный, 7 – 12 м/с, днём местами порывы, 15 – 20 м/с. Температура воздуха ночью +6…+11 °С, днём +20…+25 °С.

На востоке лишь днем будут кратковременные дожди. Ветер юго-западный, 7-12 м/с, днём порывы, 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +1…+6 °С, на поверхности почвы и местами в воздухе заморозки -3…0 °С; днём +13…+18 °С.

Прогноз погоды в Украине на выходные 7 октября / фото: ventusky

Погода в Киеве 7 октября

Синоптик Наталка Диденко прогнозирует в Киеве в субботу, 7 октября, облачную погоду. В этот день будут небольшие дожди. Ожидается сильный южно-западный ветер. В Киеве 7 октября температура воздуха повысится до 17 градусов тепла.

Прогноз погоды в Украине на выходные 7-8 октября / фото: meteoprog

Погода 8 октября

Погода в Украине в воскресенье, 8 октября, будет холодной, а местами даже снежной. Ночью ожидаются заморозки.

В западных областях ветер будет со скоростью 7-12 м/с, а утром и днем - 17-22 м/с. Температура воздуха ночью будет +6…+11 °С, днём +8…+13 °С. Там будут дожди. Холоднее всего будет в Карпатах, там ожидается мокрый снег.

В северных областях ожидаются дожди. Порывы ветра будут со скоростью до 20 м/с. Температура воздуха в течение суток будет колебаться в пределах +7…+12 °С.

На территории центральных областей будут дожди. Ветер западный с переходом в северо-западный, 7-12 м/с, местами порывы, 15-22 м/с. Температура воздуха ночью +10…+15 °С, утром и днём понижение до +7…+12 °С.

В южных областях дождь будет днем, а в Крыму ожидается гроза. Ветер 7-12 м/с, местами порывы, 15-17 м/с. Температура воздуха ночью +12…+17 °С, днём +17…+22 °С, в Крыму до +25 °С.

На востоке утром и днем будут дожди. Ветер западный с переходом в северо-западный, 7-12 м/с, ночью порывы, 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +10…+15 °С, днём понижение до +6…+11 °С.

Прогноз погоды в Украине на выходные 7 октября / фото: ventusky

Погода в Киеве 8 октября

Погода в Киеве в субботу, 8 октября, будет очень дождливой. Самые сильные осадки ожидаются ночью и утром, днем они утихнут и прекратятся. После этого начнется сильный ветер. В этот день температура воздуха поднимется до 12-13 градусов тепла.

Погода в Украине на осень 2023

Синоптики считают, что осенью 2023 года рано придут заморозки. Согласно прогнозу народного синоптика, осадков в первые два месяца этой осени будет больше, чем обычно. А в начале ноября уже начнутся неприятные "сюрпризы" – будет сильное похолодание. Зимняя погода в этом году начнется довольно рано.

Напомним, синоптики предупредили о мощной непогоде - Украину и другие государства может накрыть "коллапс полярного вихря". В октябре и ноябре средняя в месяц температура будет на один градус Цельсия выше нормы, прогнозируют синоптики.

Также синоптики отметили, что в октябре температура воздуха опустится до -23 градусов. В целом средняя месячная температура будет на 1-1, 5 градуса выше нормы. Ожидается, что за октябрь 2023 года в некоторых регионах Украины количество осадков составит 129 мм.

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