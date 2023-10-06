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Ударит +3 и ворвется лютый ветер: синоптики объявили штормовое предупреждение

Ангелина Подвысоцкая
6 октября 2023, 19:30 обновлено 6 октября, 19:41
Во многих областях скорость ветра будет достигать 22 м/с. Синоптики также прогнозируют дожди.
погода
Прогноз погоды в Украине на 7 октября / фото: pixabay

Погода в Украине 7 октября будет холодной и дождливой. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

На территории почти всей Украины будут сильные порывы ветра - до 22 м/с. Синоптики объявили штормовое предупреждение - І уровень опасности. Спокойно будет только на территории Закарпатья и юго-восточных областей.

Погода 7 октября

В Украине 7 октября будет облачно с прояснениями. Синоптики прогнозируют дожди на Волыни, Ровенской области, а также в северных и северо-восточных областях. Ветер будет юго-западным.

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"Температура ночью 5-10°, в Крыму и на побережье морей до 13°, на востоке и северо-востоке страны 2-7° тепла; днем 14-19°, в южной части, на Закарпатье и местами на Прикарпатье 18-23°; на высокогорье Карпат ночью 1-6° тепла, днем 5-10°", - сообщает Укргидрометцентр.

Ударит +3 и ворвется лютый ветер: синоптики объявили штормовое предупреждение
Прогноз погоды в Украине на 7 октября / фото: вентуски

В Украине ударит +3

По данным meteoprog, 7 октября будет прохладно, в некоторых областях будут дожди.

Холоднее всего будет на территории Сумской области. Там температура воздуха опустится до 3-13 градусов тепла.

Теплее всего будет в Одесской области. Там температура воздуха повысится до 11-24 градусов тепла.

погода 7 октября
Прогноз погоды в Украине на 7 октября / фото: meteoprog

Погода 7 октября в Киеве

В Киеве 7 октября будет облачно с прояснениями. Синоптики прогнозируют дождь днем. В этот день ожидаются сильные порывы ветра - 17-22 м/с. Синоптики объявили І уровень опасности.

"Температура по области ночью 5-10°, днем 14-19°; в Киеве ночью 7-9°, днем 15-17°", - сообщает Укргидрометцентр.

Ударит +3 и ворвется лютый ветер: синоптики объявили штормовое предупреждение
Прогноз погоды в Украине на 7 октября / фото: meteoprog

Погода в Украине на осень 2023

Синоптики считают, что осенью 2023 года рано придут заморозки. Согласно прогнозу народного синоптика, осадков в первые два месяца этой осени будет больше, чем обычно. А в начале ноября уже начнутся неприятные "сюрпризы" – будет сильное похолодание. Зимняя погода в этом году начнется довольно рано.

Напомним, синоптики предупредили о мощной непогоде - Украину и другие государства может накрыть "коллапс полярного вихря". В октябре и ноябре средняя в месяц температура будет на один градус Цельсия выше нормы, прогнозируют синоптики.

Также синоптики отметили, что в октябре температура воздуха опустится до -23 градусов. В целом средняя месячная температура будет на 1-1, 5 градуса выше нормы. Ожидается, что за октябрь 2023 года в некоторых регионах Украины количество осадков составит 129 мм.

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