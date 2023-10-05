Будет бешеный ветер и дожди с грозами: где погода будет хуже всего

Синоптики прогнозируют в некоторых областях порывы ветра до 20 м/с.

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Прогноз погоды в Украине на 6 октября / фото: pixabay

Погода в Украине 6 октября будет холодной и дождливой. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

5-8 октября в Украине, кроме Закарпатской, Львовской, Волынской, 8 октября и Черниговской, Сумской и Ивано-Франковской областей, чрезвычайный уровень пожарной опасности.

Погода 6 октября

В Украине 6 октября будет переменная облачность. Синоптики прогнозируют небольшие дожди в Одесской, Николаевской областях и на севере и Левобережье страны. На территории южных областей будут дожди с грозами.

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Ветер будет юго-западным с переходом в Северо-Западным. Его скорость будет 7-12 м/с. В северо-восточных и восточных областях ожидаются порывы ветра 15-20 м/с.

"Температура ночью 7-12°, днем 14-19°; в южной части ночью 11-16°, днем 18-23°; на высокогорье Карпат ночью 2-7° тепла, днем 9-14°", - сообщает Укргидрометцентр.

В Украине ударит +8

По данным meteoprog, 6 октября будет прохладно, в некоторых областях будут дожди с грозами.

Холоднее всего будет на территории Львовской и Волынской областей. Там температура воздуха повысится до 7-20 градусов тепла.

Теплее всего будет в Херсонской области. Там температура воздуха повысится до 13-23 градуса тепла.

Прогноз погоды в Украине на 6 октября / фото: meteoprog

Погода 6 октября в Киеве

В Киеве 6 октября будет переменная облачность. Синоптики осадков не прогнозируют. В этот день ветер будет северо-западный со скоростью 7-12 м/с. В этот день будет чрезвычайный уровень пожарной опасности.

"Температура по области ночью 7-12°, днем 14-19°; в Киеве ночью 10-12°, днем 14-16°", - сообщает Укргидрометцентр.

Прогноз погоды в Украине на 6 октября / фото: meteoprog

Погода в Украине на осень 2023

Синоптики считают, что осенью 2023 года рано придут заморозки. Согласно прогнозу народного синоптика, осадков в первые два месяца этой осени будет больше, чем обычно. А в начале ноября уже начнутся неприятные "сюрпризы" – будет сильное похолодание. Зимняя погода в этом году начнется довольно рано.

Напомним, синоптики предупредили о мощной непогоде - Украину и другие государства может накрыть "коллапс полярного вихря". В октябре и ноябре средняя в месяц температура будет на один градус Цельсия выше нормы, прогнозируют синоптики.

Также синоптики отметили, что в октябре температура воздуха опустится до -23 градусов. В целом средняя месячная температура будет на 1-1, 5 градуса выше нормы. Ожидается, что за октябрь 2023 года в некоторых регионах Украины количество осадков составит 129 мм.

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