УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Синоптик

Будет бешеный ветер и дожди с грозами: где погода будет хуже всего

Ангелина Подвысоцкая
5 октября 2023, 19:29 обновлено 5 октября, 19:37
Синоптики прогнозируют в некоторых областях порывы ветра до 20 м/с.
погода
Прогноз погоды в Украине на 6 октября / фото: pixabay

Погода в Украине 6 октября будет холодной и дождливой. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

5-8 октября в Украине, кроме Закарпатской, Львовской, Волынской, 8 октября и Черниговской, Сумской и Ивано-Франковской областей, чрезвычайный уровень пожарной опасности.

Погода 6 октября

В Украине 6 октября будет переменная облачность. Синоптики прогнозируют небольшие дожди в Одесской, Николаевской областях и на севере и Левобережье страны. На территории южных областей будут дожди с грозами.

видео дня

Ветер будет юго-западным с переходом в Северо-Западным. Его скорость будет 7-12 м/с. В северо-восточных и восточных областях ожидаются порывы ветра 15-20 м/с.

"Температура ночью 7-12°, днем 14-19°; в южной части ночью 11-16°, днем 18-23°; на высокогорье Карпат ночью 2-7° тепла, днем 9-14°", - сообщает Укргидрометцентр.

В Украине ударит +8

По данным meteoprog, 6 октября будет прохладно, в некоторых областях будут дожди с грозами.

Холоднее всего будет на территории Львовской и Волынской областей. Там температура воздуха повысится до 7-20 градусов тепла.

Теплее всего будет в Херсонской области. Там температура воздуха повысится до 13-23 градуса тепла.

погода 6 октября
Прогноз погоды в Украине на 6 октября / фото: meteoprog

Погода 6 октября в Киеве

В Киеве 6 октября будет переменная облачность. Синоптики осадков не прогнозируют. В этот день ветер будет северо-западный со скоростью 7-12 м/с. В этот день будет чрезвычайный уровень пожарной опасности.

"Температура по области ночью 7-12°, днем 14-19°; в Киеве ночью 10-12°, днем 14-16°", - сообщает Укргидрометцентр.

погода 6 октября
Прогноз погоды в Украине на 6 октября / фото: meteoprog

Погода в Украине на осень 2023

Синоптики считают, что осенью 2023 года рано придут заморозки. Согласно прогнозу народного синоптика, осадков в первые два месяца этой осени будет больше, чем обычно. А в начале ноября уже начнутся неприятные "сюрпризы" – будет сильное похолодание. Зимняя погода в этом году начнется довольно рано.

Напомним, синоптики предупредили о мощной непогоде - Украину и другие государства может накрыть "коллапс полярного вихря". В октябре и ноябре средняя в месяц температура будет на один градус Цельсия выше нормы, прогнозируют синоптики.

Также синоптики отметили, что в октябре температура воздуха опустится до -23 градусов. В целом средняя месячная температура будет на 1-1, 5 градуса выше нормы. Ожидается, что за октябрь 2023 года в некоторых регионах Украины количество осадков составит 129 мм.

Вас также заинтересует:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
погода прогноз погоды Погода в Украине погода в Киеве Погода на завтра Погода на сегодня погода завтра
Реклама

Главное за день

Германия пообещала Украине больше Patriot

Германия пообещала Украине больше Patriot

19:39 Украина
Будет бешеный ветер и дожди с грозами: где погода будет хуже всего

Будет бешеный ветер и дожди с грозами: где погода будет хуже всего

19:29 Синоптик
Создадут специальный закон: в Раде сообщили условие проведения выборов в Украине

Создадут специальный закон: в Раде сообщили условие проведения выборов в Украине

18:30 Политика
Все главные новости

Последние новости

19:39

Германия пообещала Украине больше Patriot

19:29

Будет бешеный ветер и дожди с грозами: где погода будет хуже всего

19:18

Надя Дорофеева призналась, почему не может иметь детей от Миши Кацурина

19:10

Россияне резко активизировались, под Марьинкой идут жестокие бои - Силы обороны

19:10

У РФ уже нет возможности защищать остатки своего флота в Крымумнение

Чем убили 51 человека и версия о наводчике: все детали ракетного удара по ГрозеЧем убили 51 человека и версия о наводчике: все детали ракетного удара по Грозе
19:01

Что нельзя делать 6 октября, чтобы не потерять деньги: приметы и запреты дня

18:43

Новый фильм от Netflix вводит людей в состояние стресса: на что жалуются зрители

18:37

Выгодно ли сейчас ставить газовую установку на авто: комментарий эксперта

18:30

Создадут специальный закон: в Раде сообщили условие проведения выборов в Украине

Реклама
17:56

Потап показал любовь с NK после ее "одинокого" концерта

17:55

Урежут ли республиканцы помощь Украине в случае победы: эксперт ответил, чего ждать от Трампа

17:45

Бой на море: ГУР раскрыло уникальные детали высадки в Крыму

17:43

"Бомбы падают": звезда "Секретных материалов" призвала помочь украинским детям

17:42

Околооборонные фирмы хотят незаконно вывести из бюджета 6 млрд грн – эксперт

17:30

Как что-то изменить в своей жизни за 18 минут: совет психолога Натальи Холоденко

17:20

РФ собралась воевать до 2025 года: эксперт объяснил, на что рассчитывает агрессор

17:15

99% людей не справляются за 9 секунд: удивительная оптическая иллюзия с пандой

16:51

По 3,6 тысячи грн для украинцев: как оформить помощь

16:41

Россия "оттягивает" корабли от Крыма: появилась реакция ВМСУ

16:40

Оружия может не быть: у Зеленского ответили на заявление президента Словакии

Реклама
16:17

Кондратюк забирает львиную долю солдатской зарплаты Козловского - продюсер

16:07

Единственный рабочий способ: Клопотенко рассказал, как не плакать из-за лука

15:58

Все в крови почти 50-ти погибших: россияне ударили по кафе и магазину на Харьковщине

15:50

Шойгу заявил, что РФ набрала 38 тысяч "добровольных" оккупантов для войны в Украине

15:49

РФ атакует другие страны в 2028 году, если "заморозит" конфликт - Зеленский

15:47

Освобождение Токмака и Мелитополя – вопрос времени: Маломуж назвал решающий фактор

15:39

СБУ в Курской области влупила дронами: на военных объектах "блэкаут" - СМИ

15:36

Эта оптическая иллюзия покажет, насколько вы застенчивыВидео

15:06

"Как королева Елизавета II": "ужасно красивая мисс ДНР" похвасталась своим эгоизмом

14:59

Эксперт раскрыл пессимистичный сценарий для Украины, если Трамп выиграет выборы

14:58

64-летнего Кевина Спейси экстренно госпитализировали в Узбекистане

14:48

Войска РФ ударили по больнице в Бериславе: есть раненые, уничтожен этаж здания

14:32

Зеленский предупредил украинцев: зимой будет много атак России ракетами и дронами

14:29

Затмение в октябре повлияет на каждый знак зодиака: кому повезет

14:08

Мадонна на подробном сэлфи показала свои морщинки вблизи

13:46

Военная помощь Украине от Словакии: эксперт раскрыл планы возможного премьера Фицо

13:36

Выползут сами: как очистить грибы от червей

13:29

Астролог назвала самый удачный день для знаков зодиака: о чем нужно знать

13:20

Что нельзя добавлять в пиццу: продукты, которые испортят блюдо

13:09

"Поддержка будет 100%": Зеленский рассказал детали об обещании Байдена

Реклама
12:56

"Более тысячи танков": ВСУ раскрыли детали о самом тяжелом направлении фронта

12:42

Горняк отметила годовщину с Остапчуком и его "женой", и намекнула на измену

12:28

Партизаны пробрались на секретные позиции оккупантов в ФеодосииВидео

12:25

Каша на завтрак - вредно: эксперт по питанию "разнес" миф о пользе каши с утра

12:10

Уже в этом месяце: СМИ озвучили детали мирного саммита по Украине

12:08

Есть ли шансы у "друга Путина" Фицо повлиять на помощь Словакии Украине: оценка эксперта

12:02

Россия будет прятать корабли Черноморского флота: стало известно, куда их отправят

11:50

Достать волосы недостаточно: стилист показал, как правильно вычистить расческуВидео

11:40

И в люди не стыдно выйти: 5 способов избавиться от перегара

11:20

Россия готовится к новому вооруженному конфликту: учения почти по всей стране

Новости Украины
Новости КиеваКурс валютНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости ОдессыТелеграм новости УкраиныПенсии в Украине
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десерты
Мода и красота
Окрашивание волосКрасивый маникюрМода 2023Модные ошибкиЖенские стрижки
Война с Россией
Распад РоссииКонтрнаступление ВСУВойна России и УкраиныБавовна в РоссииТретья мировая войнаЯдерное оружиеДеоккупация КрымаБитва за Бахмут
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп тароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлЗнаки зодиака
Персоны
Владимир ЗеленскийВладимир Путин новостиАлексей Арестович новостиМарк Фейгин новостиОлег Жданов новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новости
Лайфхаки
СтиркаКомнатные растенияСад и огородВсе о салеУборка
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения, кум
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзии
Праздники
Календарь 2023Православный календарь 2023С днем рождения подруге
Синоптик
Прогноз погодыМагнитная буря
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять