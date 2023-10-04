Температура опустится почти до 0°: где в Украине будет настоящая холодина

Погода в Украине 5 октября будет сухой, но холодной. Об этом сообщает Укргидрометцентр.
Погода 5 октября
В Украине 5 октября будет переменная облачность. В этот день синоптики осадков не прогнозируют. Лишь на территории восточных областей ожидается небольшой дождь.
Ветер будет западный, северо-западным со скоростью 7-12 м/с.
"Температура ночью 5-10°, днем 14-19°; на юге страны ночью 11-16°, днем 20-25°; на высокогорье Карпат ночью 3-8° тепла, днем 10-15°", - сообщает Укргидрометцентр.
В Украине ударит +7
По данным meteoprog, 5 октября почти во всех областях будет сухо.
Холоднее всего будет на территории Винницкой, Хмельницкой, Житомирской областей. Там температура воздуха повысится до 7-20 градусов тепла.
Теплее всего будет в Херсонской области. Там температура воздуха повысится до 15-25 градусов тепла.
Погода 5 октября в Киеве
В Киеве 3 октября будет переменная облачность. Синоптики осадков не прогнозируют. В этот день ветер будет северо-западный со скоростью 7-12 м/с. В этот день будет чрезвычайный уровень пожарной опасности.
"Температура по области ночью 5-10°, днем 14-19°; в Киеве ночью 8-10°, днем 17-19°", - сообщает Укргидрометцентр.
Погода в Украине на осень 2023
Синоптики считают, что осенью 2023 года рано придут заморозки. Согласно прогнозу народного синоптика, осадков в первые два месяца этой осени будет больше, чем обычно. А в начале ноября уже начнутся неприятные "сюрпризы" – будет сильное похолодание. Зимняя погода в этом году начнется довольно рано.
Напомним, синоптики предупредили о мощной непогоде - Украину и другие государства может накрыть "коллапс полярного вихря". В октябре и ноябре средняя в месяц температура будет на один градус Цельсия выше нормы, прогнозируют синоптики.
Также синоптики отметили, что в октябре температура воздуха опустится до -23 градусов. В целом средняя месячная температура будет на 1-1, 5 градуса выше нормы. Ожидается, что за октябрь 2023 года в некоторых регионах Украины количество осадков составит 129 мм.
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