Температура опустится почти до 0°: где в Украине будет настоящая холодина

В этот день синоптики осадков не прогнозируют. Лишь на территории восточных областей будут небольшие дожди.

https://glavred.info/synoptic/temperatura-opustitsya-pochti-do-00-gde-v-ukraine-budet-nastoyashchaya-holodina-10505686.html Ссылка скопирована

Прогноз погоды в Украине на 5 октября / фото: pixabay

Погода в Украине 5 октября будет сухой, но холодной. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Погода 5 октября

В Украине 5 октября будет переменная облачность. В этот день синоптики осадков не прогнозируют. Лишь на территории восточных областей ожидается небольшой дождь.

Ветер будет западный, северо-западным со скоростью 7-12 м/с.

видео дня

"Температура ночью 5-10°, днем 14-19°; на юге страны ночью 11-16°, днем 20-25°; на высокогорье Карпат ночью 3-8° тепла, днем 10-15°", - сообщает Укргидрометцентр.

В Украине ударит +7

По данным meteoprog, 5 октября почти во всех областях будет сухо.

Холоднее всего будет на территории Винницкой, Хмельницкой, Житомирской областей. Там температура воздуха повысится до 7-20 градусов тепла.

Теплее всего будет в Херсонской области. Там температура воздуха повысится до 15-25 градусов тепла.

Прогноз погоды в Украине на 5 октября / фото: meteoprog

Погода 5 октября в Киеве

В Киеве 3 октября будет переменная облачность. Синоптики осадков не прогнозируют. В этот день ветер будет северо-западный со скоростью 7-12 м/с. В этот день будет чрезвычайный уровень пожарной опасности.

"Температура по области ночью 5-10°, днем 14-19°; в Киеве ночью 8-10°, днем 17-19°", - сообщает Укргидрометцентр.

Прогноз погоды в Украине на 5 октября / фото: meteoprog

Погода в Украине на осень 2023

Синоптики считают, что осенью 2023 года рано придут заморозки. Согласно прогнозу народного синоптика, осадков в первые два месяца этой осени будет больше, чем обычно. А в начале ноября уже начнутся неприятные "сюрпризы" – будет сильное похолодание. Зимняя погода в этом году начнется довольно рано.

Напомним, синоптики предупредили о мощной непогоде - Украину и другие государства может накрыть "коллапс полярного вихря". В октябре и ноябре средняя в месяц температура будет на один градус Цельсия выше нормы, прогнозируют синоптики.

Также синоптики отметили, что в октябре температура воздуха опустится до -23 градусов. В целом средняя месячная температура будет на 1-1, 5 градуса выше нормы. Ожидается, что за октябрь 2023 года в некоторых регионах Украины количество осадков составит 129 мм.

Вас также заинтересует:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.