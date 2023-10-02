Украину накрыла новая буря: какой будет сила геомагнитного шторма

Украину накрыла новая магнитная буря. Мощность геомагнитного шторма будет достигать почти 6 баллов. Об этом сообщает meteoagent.
Согласно графику, магнитная буря накрыла Украину еще 29 сентября. Тогда ее мощность была на уровне 4-х баллов. Уже на следующий день сила шторма увеличилась до 6-ти баллов. 1-2 октября буря находится на уровне 4-х баллов.
Ожидается, что уже завтра, 3 октября, сила геомагнитного шторма повысится до почти 6-ти баллов. Лишь 5 октября буря утихнет до 4-х баллов.
По данным meteoprog, за последние сутки на Солнце произошло 14 вспышек класса С, максимальной из которых была вспышка класса М4,55. Специалисты считают, что 3 октября могут произойти на Солнце новые вспышки класса М. Их вероятность составляет 45%. Вероятность вспышек класса Х составляет 5%.
Сообщается, что сейчас на Солнце замечено 56 солнечных пятен.
Что происходит с человеком во время магнитной бури
Во время магнитных бурь у людей могут возникать следующие негативные симптомы:
- головная боль,
- головокружение,
- тошнота,
- боль в сердце,
- слабость и сонливость,
- боль в спине и суставах,
- повышенное давление,
- обострение хронических заболеваний.
Что делать при магнитной буре
Для того чтобы свести к минимуму негативное воздействие бури, придерживайтесь правил здорового образа жизни во время бури и за несколько дней до неё.
Ограничьте употребление жирной, жареной, острой и мучной пищи. Ешьте больше сезонных фруктов и орехов, рыбы, орехов.
Откажитесь от кофе, алкоголя и сигарет. Вредные напитки замените травяным чаем. Чаще бывайте на свежем воздухе и больше ходите пешком. Регулярно проветривайте комнату.
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