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В Украине ударят первые заморозки: синоптик назвала дату

Алёна Воронина
3 октября 2023, 09:19 обновлено 3 октября, 09:19
А перед заморозками погода в Украине принесет другие сюрпризы – многие области несколько дней будут накрывать дожди.

Заморозки, мороз, погода, природа
Погода в Украине – ударят первые заморозки/ unsplash.com

Погода в Украине становится всё более прохладной, осень вступает в свои законные права. В части областей нашего государства уже скоро стоит ожидать заморозков.

Первые заморозки в Украине по предварительным данным могут быть в ночь на следующий понедельник, 9 октября. Таким прогнозом поделилась синоптик Наталья Диденко.

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"Сразу хочу сказать, что, по предварительным прогнозам (предварительным!!) в ночь на 9-е октября (это аж на следующий понедельник), есть вероятность заморозков в северных, восточных областях и в большинстве центральных. Так преждевременно предупреждаю, чтобы вы могли нормально подготовиться, кому это важно", – отметила синоптик.

Станет больше дождей в ближайшие дни

В Украине постепенно станет больше осадков. Если во вторник, 3 октября, в нашем государстве будет преобладать сухая и даже солнечная погода, то уже в среду, 4 октября, на западе, севере и в центре пройдут дожди.

5 октября будет "сухая пауза", а вот 6, 7 и 8 очередные атмосферные фронты принесут новые осадки, дождей станет больше. Не будет осадков только на юге Украины.

Погода в Киеве до конца недели

Во вторник, 3 октября, в столице Украины будет сухо, около +20 градусов. В среду, 4 октября, пройдет небольшой дождь, а 5 октября будет без осадков.

"А вот в пятницу, субботу и воскресенье сезон напомнит о себе типичной осенней погодой – в Киеве будет сыро, периодически будут идти дожди, похолодает до +9...+13 градусов, да еще и будет завевать порывистый ветер", – рассказала Диденко.

В ночь на понедельник, на 9-е октября, в Киеве есть вероятность заморозка. А вот с 10-го октября придет очередная волна очень теплой погоды, отметила синоптик.

Погода в Киеве на две недели
Погода в Киеве на две недели/ meteoprog

Погода в Украине

Ранее сообщалось, что в Украину идет похолодание и дожди. В первой декаде октября постепенно произойдет переход от метеорологического лета к метеорологической осени, свидетельствует прогноз погоды.

В Укргидрометцентре предупреждали, что 3 октября в Украине кое-где ударит +6.Погода в Украине в этот день будет сухой. Холоднее всего будет на территории северных областей.

Также сообщалось, что Украину накрыла новая магнитная буря. Мощность геомагнитного шторма будет достигать почти 6 баллов. 3 октября, сила геомагнитного шторма повысится до почти 6-ти баллов. Лишь 5 октября буря утихнет до 4-х баллов.

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