В Украину идет похолодание и дожди: синоптик назвал точные даты

В первой декаде октября постепенно произойдет переход от метеорологического лета к метеорологической осени, говорит прогноз погоды.

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В Украину идет резкое похолодание / Фото pixabay.com

Погода в Украине пока еще радует теплом, но уже к концу недели ситуация изменится. Синоптик прогнозирует ощутимое похолодание, порывистый ветер, местами ожидаются небольшие дожди.

Как рассказал кандидат географических наук, метеоролог Игорь Кибальчич, в первой декаде октября постепенно произойдет переход от метеорологического лета к метеорологической осени. Среднесуточная температура в большинстве областей опустится ниже +15°С. Кроме того, во второй половине недели ожидается прохладная и ветреная погода с дождями, передает meteoprog.com.

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Погода в Украине 3 сентября

3 октября погода в Украине будет малооблачной, осадки не ожидаются. Ветер юго-западный, в восточной половине северный, 5-10 м/с.

Температура воздуха ночью будет колебаться от +5 до +10 °С, в Сумской и Харьковской областях местами +1…+4 °С. Днем потеплеет до +19…+24 °С.

Погода в Украине 3 октября / meteo.gov.ua

Прогноз погоды на 4 октября

4 октября в районе Полесья и местами в северных областях утром и днем пройдут небольшие дожди. На остальной территории страны - без осадков.

Ветер ожидается юго-западный, с переходом днем на западный, 7-12 м/с. В западных и северных областях местами порывы, 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +8…+13 °С, на востоке страны +4…+9 °С; днем потеплеет до +20…+25 °С.

Погода в Украине 4 октября / meteo.gov.ua

Погода в Украине 5 октября

В четверг погоду в Украине будет определять антициклон с запада. Ожидается переменная облачность, без осадков.

Ветер западный, северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью будет колебаться в пределах +6…+11°С, днем от +17 до +22°С.

Погода в Украине 5 октября / meteo.gov.ua

Погода в Украине 6 октября

В пятницу пройдут дожди в большинстве областей Украины, кроме западных регионов. На Левобережье и южных областях умеренные дожди, местами грозы. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный, 7-12 м/с, днем местами возможны порывы, 15-20 м/с.

Температура воздуха ночью +6…+11 °С, днем в северных и западных областях +14…+19 °С, на остальной территории +19…+24 °С.

Погода в Украине 6 октября / meteo.gov.ua

Погода в Украине на выходных 7-8 октября

7 октября в западных и местами северных областях пройдут небольшие кратковременные дожди. На остальной стране без существенных осадков. Ветер западный, северо-западный, 7-12 м/с, днем местами порывы, 15-17 м/с. Температура воздуха ночью +3...+8°С, днем +10...+15°С.

В воскресенье, 8 октября, осадков не ожидается, лишь днем на Севере Левобережья местами пройдет небольшой дождь.

Ветер северо-западный, 7-12 м/с, местами порывы, 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +2...+7°С, в западных областях местами заморозки -3...0°С; днем +7…+12 °С.

Погода в Украине на осень 2023

Осенью 2023 года рано придут заморозки, прогнозирует синоптик. Согласно прогнозу погоды, осадков в первые два месяца этой осени будет больше, чем обычно. А в начале ноября уже начнутся неприятные "сюрпризы" – будет сильное похолодание. Зимняя погода в этом году начнется довольно рано.

Ранее синоптики озвучили прогноз погоды на октябрь 2023 - в некоторых регионах о бабьем лете можно забыть.

Также синоптики рассказали, какой будет зима 2024 в Украине.

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