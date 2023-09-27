Ударят морозы до -25 и налетят снежные бури: какой будет зима 2024 в Украине

Какой будет погода в Украине зимой и когда ударят первые заморозки в Украине, рассказал народный синоптик Станислав Щедрин.

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Когда в Украине похолодает и ударит мороз / Главред

Погода в Украине, после теплого сентября, резко ухудшится в первых числах октября. Как рассказал народный синоптик Станислав Щедрин в эксклюзивном комментарии Главреду, Украину также окутают ранние заморозки, а зима будет тяжелой.

"Ухудшение погоды будет уже с первых чисел октября. То есть уже с 2, 3 октября возможны дожди и похолодание по всей Украине. В целом октябрь, особенно первая его декада, будет дождливым. Однако дневная температура в большинстве областей будет колебаться около 15-20 градусов тепла, на юге Украины – 20-25 градусов", - говорит Щедрин Главреду.

Народный синоптик также рассказал, когда в Украине будут первые заморозки.

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"Если говорить о западных, северных и центральных областях, то ночные заморозки могут начаться уже примерно с 5 октября. Однако они будут непродолжительными и продержатся несколько дней, после чего снова ожидается потепление. Но дождей будет больше", - заявил он.

Кроме того, по прогнозу синоптика, первый снег в Украине можно ожидать уже в октябре.

"Зависит от того, о какой части страны мы говорим. Например, в Карпатах первый снег может выпасть уже в начале октября. В большинстве регионов первого снега стоит ожидать не раньше, чем в конце октября", - добавил он.

В Украине будет холодная и снежна зима 2024

"Нынешняя зима, по моему мнению, будет довольно холодной и снежной. Особенно во второй половине января-начале февраля, когда температура местами будет опускаться ниже -25 градусов Цельсия, за исключением южных областей. Но такие теплые зимы, как предыдущая, однозначно будут повторяться – это вопрос времени. Вместе с тем, зима хоть и будет снежной и морозной, но периодам чередуя морозы и оттепели", - отметил синоптик.

Кто такой Станислав Щедрин Стас Щедрин – украинский народный синоптик из Кропивницкого. Дает долгосрочные и краткосрочные прогнозы погоды в Украине. Сотрудничает с рядом ведущих общенациональных изданий.

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