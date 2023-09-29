Погода в Украине на октябрь 2023: в каких регионах о бабьем лете можно забыть

Погода в Украине пока что сухая и теплая, но в любой момент температура воздуха может снизиться и пойдут дожди. Синоптики озвучили прогноз погоды на октябрь 2023.
Погода в Украине в октябре - прогноз Укргидрометцентра
Средняя месячная температура воздуха в октябре ожидается в пределах 7-13 градусов тепла, в Карпатах от +4 до -5 градусов. Это на 1-1,5 градуса выше нормы и на 7-8 градусов ниже, чем в сентябре.
Месячное количество осадков ожидается 31-67 мм, в Карпатах местами 77-101 мм, что в пределах нормы.
Заместитель директора Укргидрометцентра Анатолий Прокопенко прогнозирует, что первая половина октября ожидается не только теплой, но и сухой, основное количество осадков в виде дождя выпадет после 15 числа.
Заморозки возможны в северных областях и только к концу месяца. А вот снега в октябре не будет. Вероятность его выпадения есть только в Карпатах.
Когда будет "бабье лето"
Погодные сайты прогнозируют, что после двух недель тепла в Украину придет мощный циклон с севера, а вместе с ним - резкое понижение температуры вплоть до заморозков, выпадет мокрый снег, а в некоторых северных областях ожидается даже настоящий снегопад. После похолодания в Украину вернется бабье лето, которое продлится до ноября.
Погода в западных областях
В первой половине октября в западных областях Украины будет продолжаться золотая осень. Месяц начнется небольшим дождем, но потом вернется сухая погода.
Температура воздуха поднимется до +25 градусов, ночью будет опускаться до +8… +12.
С 13-14 октября температура воздуха резко упадет до +2…+5 градусов днем, а ночью даже до нуля и ниже.
После 25 октября вернется короткое бабье лето. Будет солнечно, но дневная температура уже не превысит +15 градусов, хотя и ночных заморозков ожидать не стоит.
Погода на Севере Украины
После двух недель сухой, теплой и малооблачной погоды с дневными температурами +20…24 градуса в северные регионы 13-14 октября ворвется циклон.
Температура воздуха быстро снизится до +2...+4 градусов днем и ниже нуля ночью. Больше всего будут страдать Киевщина и Житомирщина: 19-20 октября прогнозируется снегопад, ночью - два-три градуса мороза.
Погода улучшится после 25 октября, но полноценное бабье лето порадует лишь жителей Волынской и Ровенской областей: будет солнечно, столбики термометров поднимутся до +15…+16 градусов. В остальных областях будет облачно и прохладнее на 2-3 градуса.
Погода в центральных регионах Украины
В Винницкой области прогнозируются две недели теплой и солнечной погоды с дневными температурами до +25 градусов. В Черкасской, Кировоградской, Полтавской областях будет холоднее на 3-5 градусов.
В Черкасской области почти без осадков, в других регионах местами пройдут небольшие дожди, а 10-11 октября даже с грозами.
Похолодание ожидается с 18 по 21 октября, снега почти не будет, только ливни. Бабье лето вернется 25 октября и продлится до конца месяца.
Погода в Украине на Востоке
В Харьковской, Донецкой и Луганской областях погода в первой половине октября также ожидается теплой. Днем столбики термометров поднимутся до +22-24 градусов днем, будет пасмурно.
Циклон с севера принесет не только похолодание, но и сильные осадки, возможен мокрый снег. Температура воздуха снизится 15 октября до +5 градусов днем, а потом упадет до нуля-двух градусов мороза.
Полноценного бабьего лета в восточных регионах ждать не стоит. Оно приедет лишь на два дня - 30 и 31 числа.
Погода в южных областях Украины
На Юге страны (Одесская, Николаевская, Херсонская, Запорожская области и Крым) октябрь ожидается самым теплым. Начнется месяц с +26…+28 градусов днем и +15…+17 ночью. К 15 октября дневная температура снизится до +17…+19 градусов, ночная - до +10…12. Все области, кроме Запорожской, почти не ощутят холодного дыхания циклона.
В дальнейшем в регион вернется бабье лето, которое продлится до конца октября. Днем воздух будет прогреваться до +15…+17 градусов.
В Крыму бабье лето с постепенным снижением температуры от +25 до +17 градусов будет держаться весь месяц, однако октябрь будет дождливым.
Как сообщал Главред, синоптики предупредили о мощной непогоде - Украину и другие государства может накрыть "коллапс полярного вихря". В октябре и ноябре средняя месячная температура будет на один градус выше нормы.
Также синоптики рассказали, какой будет зима 2024 в Украине.
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