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Накроет "коллапс полярного вихря": синоптики предупредили о мощной непогоде

Мария Тупик
19 сентября 2023, 10:14 обновлено 19 сентября, 10:18
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В октябре и ноябре средняя в месяц температура будет на один градус Цельсия выше нормы, прогнозируют синоптики.
погода, погода в Украине
Погода в Украине на октябрь / pixabay

Погода в Украине в середине осени будет приятная и комфортная, но вскоре Украину накроют первые заморозки.

Метеоролог Вера Балабух из Украинского гидрометеорологического института составила прогноз на основе расчетов прогностических центров Соединенных Штатов, Британии, Германии, Франции, Японии, Европейского центра среднесрочных прогнозов.

В октябре и ноябре средняя в месяц температура будет на один градус Цельсия выше нормы. Но постепенно продолжительность дня будет уменьшаться, а вместе с тем и температура воздуха. Особенно прохладные будут ночи.

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"Растет количество заливов арктического воздуха. Соответственно, следует ожидать туманы, пасмурные дни, туманы и заморозки. Возможно образование гололеда и даже снегопадов, прежде всего в Карпатском регионе. Поэтому погода в течение второй половины осени может быть неустойчивой с чередованием теплых и холодных воздушных масс. При этом температура воздуха может быть выше климатической нормы", – отметила синоптик.

Заходы арктического воздуха ожидаются кратковременными и не слишком интенсивными.

В то же время, по данным климатолога и сотрудницы Института геофизики имени Субботина НАН Украины Светланы Бойченко, к концу осени в Украине возможны значительные осадки.

"В этом году на фоне характерных температурных тенденций ожидается повышение количества осадков осенью, а особенно - в ноябре" , - пояснила она.

Между тем, по информации ученых, в этом году высока вероятность "коллапса полярного вихря", что приведет к погодным воздействиям по всему Северному полушарию. То есть вероятный выброс более холодного арктического воздуха в страны Европы и США.

Потенциальный коллапс, который часто наблюдается в декабре и январе, может привести к существенным изменениям погоды в январе 2024-го.

Погода на октябрь
Погода на октябрь / meteoprog.com

Погода в Украине

Также ранее синоптик рассказала, когда в Украине существенно похолодает. Уже скоро погода в Украине станет прохладнее – пройдет атмосферный фронт с дождями и температура воздуха немного опустится вниз.

Напомним, Украину накрыла почти 7-балльная магнитная буря. Ожидается, что после этого мощность геомагнитного шторма станет слабее и опустится до почти 5-ти баллов.

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