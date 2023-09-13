Украину будет заливать дождями: синоптик назвала даты похолодания

На несколько дней температура воздуха резко снизится и будут идти дожди, но потом снова потеплеет.

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Погода в Украине – надвигаются дожди/ unsplash.com

Погода в Украине резко изменится. На замену теплой сухой погоде, которую мы наблюдаем сейчас, придут дожди с грозами. Температура опустится и на улице станет свежее.

Таким прогнозом погоды поделилась синоптик Наталья Диденко в Facebook. Она отмечает, что дожди с грозами 14 сентября пройдут в западных, северных и местами в центральных областях, а также в Одесской области, а дальше, 15 сентября, пойдут восточнее.

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"Температура воздуха по холодному фронту снизится. В западных областях завтра (14 сентября – ред.) ожидается +20+26 градусов. На остальной территории еще не успеет, +24+29 градусов. На востоке будет свеженько, +21+24 градуса", – рассказала Диденко.

Снижение температуры воздуха распространится на большую часть Украины 15 сентября, отмечает синоптик.

Погода в Киеве

Диденко рассказала, что в четверг, 14 сентября, в Киеве еще ожидается теплая погода, до +27 градусов. Но во второй половине дня или вечером дожди с грозой придут также и в столицу Украины.

"Похолодает в Киеве 15-го сентября. Однако уже в субботу-воскресенье снова потеплеет", – сообщила синоптик.

Также она предупредила, что изменение погоды, похолодание и скачки атмосферного давления могут повлиять на самочувствие людей с сердечно-сосудистыми недугами.

Погода в Киеве на две недели/ meteoprog

Погода в Украине

Ранее синоптики рассказали, какой будет погода в Украине на неделю с 11 по 15 сентября. В начале недели будет сухая погода, но уже через несколько дней будут лить дожди.

Также ранее синоптик рассказала, когда в Украине существенно похолодает. Уже скоро погода в Украине станет прохладнее – пройдет атмосферный фронт с дождями и температура воздуха немного опустится вниз.

Напомним, Украину накрыла почти 7-балльная магнитная буря. Ожидается, что после этого мощность геомагнитного шторма станет слабее и опустится до почти 5-ти баллов.

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