Почему "Вітаю!" – это не только поздравление: Авраменко указал на интересную деталь

Часто мы используем это слово только в одном значении, хотя оно может применяться и в других ситуациях.

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Авраменко объяснил, почему "Вітаю!" – это не только поздравление с праздником/ коллаж: Главред, фото: скрин

Известный украинский учитель и языковед Александр Авраменко в своем новом уроке рассказал, какие этикетные формы можно применять в переписке, а также объяснил, почему слово "Вітаю!" – это не только поздравление с праздником.

"Сегодня поведем разговор об этикетных формах в переписке. Вот типичная ситуация. Вы пишете электронное письмо или сообщение в социальных сетях и отправляете его поздно вечером. Как поздороваться? Написать адресату "Добрий вечір!" неуместно, ведь вы не знаете, когда он прочитает ваше послание. Возможно, он это сделает утром следующего дня", – отметил языковед.

Так же, по его словам, неуместно будет писать "Доброго ранку!" – вдруг адресат прочитает сообщение не сразу, как только его получил, а поздним вечером.

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Авраменко объяснил, что есть универсальные слова, которые можно использовать для поздравления в письмах и сообщениях, чтобы не возникало таких противоречивых ситуаций.

"Друзья, есть универсальные этикетные формулы для любой части суток: "Вітаю!", а для неформального близкого общения "Привіт!", – сказал он.

При этом языковед объяснил интересную особенность: поздравляют не только с праздником ("Вітаю з Новим роком", "Вітаю з днем народження"). С помощью этого слова еще и здороваются.

Кто такой Александр Авраменко? Александр Авраменко (род. 7 мая 1971, Камышеваха, Запорожская область) – украинский учитель, исследователь и популяризатор украинского языка, писатель, литературовед, теле- и радиоведущий. Учитель высшей категории, методист, доцент. Заслуженный работник образования Украины (2017). Возглавляет рабочую группу по разработке программ внешнего независимого оценивания по украинскому языку и литературе. Составитель пособий для проведения государственной итоговой аттестации в украинских школах. Автор более 50 учебников и пособий по украинскому языку и литературе; уникальных самоучителей "Украинский за 20 уроков" (2014), "100 экспресс-уроков украинского" (2016), пишет Википедия.

Ранее Авраменко объяснил, почему "ваги" и "терези" - не одно и то же. Также языковед объяснил, почему мы часто неправильно произносим слово "ваги".

Также ранее Авраменко рассказал, чем "паливо" отличается от "пального". На самом деле эти два термина означают не одно и то же, а имеют существенное различие.

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