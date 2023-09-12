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Невероятная оптическая иллюзия: нужно найти скрытое лицо человека за 15 секунд

Алёна Воронина
12 сентября 2023, 07:05
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Разглядеть лицо человека среди космических объектов будет трудно, ведь оно очень хорошо замаскировано.
Оптическая иллюстрация, девушка
Нужно найти лицо человека за 15 секунд/ коллаж: Главред, фото: fresherslive, unsplash.com

Оптические иллюзии и загадки помогают развивать сообразительность, улучшать умственные способности и обострять внимательность. Для того, чтобы справиться со следующей оптической иллюзией, нужно будет мыслить нестандартно и смотреть на вещи не так, как мы привыкли. Загадка предлагает найти лицо человека в космосе.

Для разгадывания загадки дается всего 15 секунд, пишет Fresherslive. Поэтому придется быть очень внимательными и применить все свои способности.

На картинке с космосом среди множества космических объектов где-то спрятано лицо человека. Разглядеть его будет не так просто – не всем удастся справиться с задачей, и еще и уложиться в предложенное время.

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Чтобы разгадать загадку, придется быть очень терпеливыми и усидчивыми, иначе рисунок не раскроет свой секрет.

Попробуйте справиться с оптической иллюзией за 15 секунд. Но если у вас не получится уложиться в это время, не стоит расстраиваться – просто продолжайте поиски, не глядя на часы.

Для разгадывания загадки попробуйте сперва окинуть глазом сразу всю картинку – вдруг вам улыбнется успех и удастся заметить скрытое лицо сразу. Если такая тактика не дала результата, тогда продолжайте поиски, осматривая каждый уголок картинки по очереди.

Оптическая иллюзия
Нужно найти лицо человека за 15 секунд/ fresherslive

Если вам не удается разгадать загадку, даем подсказку – обратите внимание на участок картинки ближе к левому верхнему углу.

Внизу мы оставили правильный ответ.

Оптическая иллюзия
Лицо спрятано ближе к левому верхнему углу/ fresherslive

Ранее мы рассказывали о загадке, в которой нужно найти 5-го человека за 15 секунд. Группа из четырех человек, разговаривающих на улице, сразу бросается в глаза. А вот еще одного человека на картинке смогут увидеть только те, кто умеет мыслить нестандартно.

Также ранее мы рассказывали об оптической иллюзии, в которой нужно найти 8 среди нулей. Всего за 20 секунд нужно разыскать цифру, которая выделяется из общего ряда.

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