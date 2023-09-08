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Почему неправильно говорить "дзвонити друзям": Авраменко удивил ответом

Алёна Воронина
8 сентября 2023, 06:35
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Языковед объяснил, как будет правильно говорить – "дзвонити друзям" или "телефонувати".
Украинский язык, Александр Авраменко
Авраменко сказал, почему неправильно говорить "дзвонити друзям"/ коллаж: Главред, фото: скрин

Часто, когда кто-то говорит, что разговаривал с кем-то из друзей или семьи по телефону, он использует фразу "Я йому подзвонив". Но нередко можно услышать "Я йому зателефонував". Так как же правильно говорить?

Известный украинский учитель и языковед Александр Авраменко в своем уроке расставил все точки над "і" и объяснил, как правильно говорить – "дзвонити" или "телефонувати".

"Друзья, мы друг другу "дзвонимо" или "телефонуємо"? Друзьям мы "телефонуємо". Кстати, форма свершившегося вида "що зробити?" – "потелефонувати". А еще есть разговорный вариант – "зателефонувати"", – объяснил языковед.

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Также он сказал, почему неправильно будет в таком случае использовать слово "дзвонити".

"Можно сказать и "дзвонимо", но основное значение слова "дзвонити" – это вызывать звуки, ударяя в колокол. Итак, лучше друзьям не "дзвонити", а "телефонувати". "А дзвонять хай у дзвони по всій Україні, бо Син Божий народився" – вспоминаете, как поют в известной колядке?", – подытожил Авраменко.

Кто такой Александр Авраменко?

Александр Авраменко (род. 7 мая 1971, Камышеваха, Запорожская область) – украинский учитель, исследователь и популяризатор украинского языка, писатель, литературовед, теле- и радиоведущий. Учитель высшей категории, методист, доцент. Заслуженный работник образования Украины (2017).

Возглавляет рабочую группу по разработке программ внешнего независимого оценивания по украинскому языку и литературе. Составитель пособий для проведения государственной итоговой аттестации в украинских школах.

Автор более 50 учебников и пособий по украинскому языку и литературе; уникальных самоучителей "Украинский за 20 уроков" (2014), "100 экспресс-уроков украинского" (2016), пишет Википедия.

Ранее Авраменко рассказал, что означает "нівроку". Авраменко отмечает, что это слово несправедливо редко используется, хотя во многих случаях оно было бы уместным.

Также ранее Авраменко пояснил, кто придумал слово "мрія" и почему Тарас Шевченко его не знал. На самом деле это слово появилось относительно недавно, его придумал украинский писатель.

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