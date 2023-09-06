Что означают слова "денді" и "джигун" и какое из них украинское: ответ Авраменко

Не всем известно, что означает древнее украинское слово "джигун". Языковед объяснил, почему его лучше использовать, чем слово "денді".

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Авраменко объяснил, что означают слова "денді" и "джигун" и какое из них украинское/ коллаж: Главред, фото: скрин

Часто в разговорах со знакомыми и друзьями можно услышать иноязычное слово "мачо". Но не все догадываются, что общего и отличного у него со словом "денди". Еще меньшее количество людей знает, что означает украинское слово "джигун".

Известный украинский учитель и языковед Александр Авраменко в своем уроке объяснил значение всех трех слов и назвал случаи, в которых их можно использовать.

"Сегодня будем обогащать свой словарь. А именно, выясним, какое различие между словами "денді" и "мачо". Вы, вероятно, чувствуете, что оба эти слова являются иноязычными. Мачо (в переводе с испанского – самец) – это мужчина с ярко выраженными мужскими качествами, такими как сила или агрессивность. На ум приходит "Агент 007", он таки мачо", – объяснил Авраменко.

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В то же время "денді" – утонченный, пышный и модно одетый человек, франт. В качестве примера "денді" языковед упомянул о Голохвастове из легендарного кинофильма "За двумя зайцами".

В то же время Авраменко объяснил значение еще и третьего слова – "джигун".

"Но это иноязычные слова, они не совсем подходят к украинским мужчинам. Действительно, забавно звучит сочетание "мачо обідає галушками", или "денді співає колядку". В украинском языке мачо – это просто мужественный мужчина, а "денді" – "джигун". Запомните это древнее слово, оно запечатлено в народных песнях. "Ой, джигуне, джигуне, який ти ледащо. Ведуть тебе до пана, сам не знаєш за що". "Джигун" – это еще и соблазнитель, залетчик, баламут", – объяснил языковед.

Кто такой Александр Авраменко? Александр Авраменко (род. 7 мая 1971, Камышеваха, Запорожская область) – украинский учитель, исследователь и популяризатор украинского языка, писатель, литературовед, теле- и радиоведущий. Учитель высшей категории, методист, доцент. Заслуженный работник образования Украины (2017). Возглавляет рабочую группу по разработке программ внешнего независимого оценивания по украинскому языку и литературе. Составитель пособий для проведения государственной итоговой аттестации в украинских школах. Автор более 50 учебников и пособий по украинскому языку и литературе; уникальных самоучителей "Украинский за 20 уроков" (2014), "100 экспресс-уроков украинского" (2016), пишет Википедия.

Ранее Авраменко объяснил, кто придумал слово "мрія" и почему Тарас Шевченко его не знал. На самом деле это слово появилось относительно недавно, его придумал украинский писатель.

Также языковед Авраменко ранее объяснил, почему неправильно писать "З Днем народження". Согласно украинскому правописанию, есть только три праздника, все слова в которых пишутся с большой буквы.

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