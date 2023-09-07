Почему "маляр" – это не "муляр", и чем отличаются эти слова: Авраменко дал ответ

Такие похожие по звучанию слова на самом деле обозначают две разные и не похожие по обязанностям профессии.

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Авраменко объяснил, почему "маляр" – это не "муляр", и чем отличаются эти слова/ коллаж: Главред, фото: скрин

Слова "маляр" и "муляр" очень похожи по звучанию, но различны по значению. Представители этих двух распространенных профессий выполняют совершенно разную работу, поэтому не стоит путать эти термины в речи.

Известный украинский учитель и языковед Александр Авраменко в своем уроке объяснил значение этих двух слов и чем отличаются профессии, которые они обозначают.

"Сегодня поведем речь о близкозвучных словах – "маляр" и "муляр". "Маляр" – это рабочий, красящий здания, стены помещений, но не только. Также "маляром" называют людей, пишущих картины, то есть художников", – отметил языковед.

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В то же время "муляр" – это мастер кладки, то есть специалист, который возводит кирпичные дома.

Но не стоит путать "муляра" с "каменярем", отмечает Авраменко. "Каменяр" добывает камни в карьере.

"Вспомните слова Ивана Франко из его стихотворения "Каменярі". "Лупайте цю скалу! Нехай ні жар, ні холод не спинить вас!", – сказал языковед.

Также он добавил, что образ "каменяра", разбивающего скалу, увековечен на могиле Франко.

"Итак, подытожим. "Маляр" красит стены или пишет картины, "муляр" возводит каменные дома, а "каменяр" добывает камни в карьере. А еще "каменярем" называют выдающегося украинского поэта Ивана Франко", – подытожил Авраменко.

Кто такой Александр Авраменко? Александр Авраменко (род. 7 мая 1971, Камышеваха, Запорожская область) – украинский учитель, исследователь и популяризатор украинского языка, писатель, литературовед, теле- и радиоведущий. Учитель высшей категории, методист, доцент. Заслуженный работник образования Украины (2017). Возглавляет рабочую группу по разработке программ внешнего независимого оценивания по украинскому языку и литературе. Составитель пособий для проведения государственной итоговой аттестации в украинских школах. Автор более 50 учебников и пособий по украинскому языку и литературе; уникальных самоучителей "Украинский за 20 уроков" (2014), "100 экспресс-уроков украинского" (2016), пишет Википедия.

Ранее языковед объяснил, что означает "нівроку". Авраменко отмечает, что это слово несправедливо редко используют, хотя во многих случаях оно было бы уместным.

Также ранее Авраменко объяснил, кто придумал слово "мрія" и почему Тарас Шевченко его не знал. На самом деле это слово появилось относительно недавно, его придумал украинский писатель.

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