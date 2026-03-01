Укр
Мощный удар ВСУ на юге: поражены радары С-300, склады БК и живая сила РФ

Алексей Тесля
1 марта 2026, 16:27
Уничтожение РЛС и пусковой установки лишает противника возможности полноценно мониторить небо.
С-300
Поражены две ЗРК С-300 РФ / Коллаж: Главред, Фото: Pixabay, скриншот

Главное:

  • Поражена радиолокационная станция зенитного ракетного комплекса РФ
  • Силы обороны Украины поразили пункты управления БпЛА противника

В ночь на 1 марта 2026 года Силы обороны Украины поразили радиолокационную станцию зенитного ракетного комплекса С-300 в районе н.п. Мангуш и радиолокационную станцию С-300В4 в районе н.п. Новокрасневка (временно оккупированная территория Донецкой области).

Как сообщил Генштаб ВСУ, украинские воины нанесли удары по складу боеприпасов противника в районе н.п. Ялта и сосредоточению живой силы в районе н.п. Молодой Шахтер (ВОТ Донецкой области).

видео дня

Кроме того, на временно оккупированной территории Запорожской области поражен склад горюче-смазочных материалов в районе, ремонтное подразделение оккупантов, а также сосредоточение живой силы противника в районе Дунаевки и Полтавки.

Как отмечается, 28 февраля 2026 года Силы обороны Украины поразили пункты управления БпЛА противника в районе н.п. Прилесье (Белгородская область РФ) и недалеко от Родинского Донецкой области.

Кроме того, нанесено поражение по району сосредоточения живой силы противника в районе н.п. Степногорск и пункту управления БпЛА в районе н.п. Успеновка (ВОТ Запорожской области).

Потери противника и окончательные масштабы повреждений уточняются.

"Силы обороны Украины и в дальнейшем будут системно поражать силы и средства российского агрессора до полного прекращения его вооруженной агрессии против Украины. Продолжение следует!", - говорится в сообщении.

ЗРК С-300 инфографика
/ Инфографика: Главред

Подробности ударов ВСУ

Силы обороны поразили элементы российского зенитно-ракетного комплекса С-300 на Донецком направлении, существенно ослабив противовоздушную оборону оккупантов, уточняется в Telegram-канале Сил беспилотных систем ВСУ.

В СБС отметили, что боевую задачу успешно выполнили бойцы 1-го отдельного центра СБС. Точными ударами в Донецкой области были поражены радиолокационная станция и пусковая установка ЗРК С-300.

Как отмечают в подразделении, вывод из строя этих объектов имеет стратегическое значение для ситуации на фронте.

"Вывод из строя таких элементов комплекса "слепит" систему ПВО, затрудняет обнаружение воздушных целей и наведение ракет", - отметили в Силах беспилотных систем.

Уничтожение РЛС и пусковой установки лишает противника возможности полноценно мониторить небо. Это создает "пробелы" в обороне захватчиков, которыми могут воспользоваться украинские средства поражения.

"Такие действия существенно снижают способности противника контролировать воздушное пространство", - подытожили в ведомстве.

Смотрите видео - удары по целям РФ:

Screenshot
/ Скриншот

Эксперты оценили эффект ударов по инфраструктуре в РФ

В Институт изучения войны считают, что атаки украинских беспилотников на российские нефтеперерабатывающие заводы вызвали сбои в поставках топлива и спровоцировали рост цен на бензин на внутреннем рынке. По мнению аналитиков, уменьшение объёмов предложения увеличивает затраты бизнеса и расходы граждан. В перспективе это способно дополнительно разогнать инфляцию в российской экономике.

Удары по целям РФ - новости по теме

Ранее сообщалось о том, что подразделения Сил обороны Украины поразили пункт базирования кораблей Новороссийск в Краснодарском крае в ночь на 14 ноября России. В ходе атаки применялось украинское вооружение, в частности, ракеты "Нептун" и ударные БпЛА разных типов.

Напомним, ранее в ISW раскрыли последствия ударов по НПЗ РФ. Правительство РФ уже объявило о продлении запрета на экспорт бензина.

Как сообщал Главред, ранее в России зафиксировали масштабные пожары на стратегических нефтеперерабатывающих заводах. Огонь охватил одни из крупнейших НПЗ России - Афипский и Новокуйбышевский.

Другие новости:

Об источнике: Генштаб ВСУ

Генеральный штаб Вооруженных сил Украины - главный военный орган по планированию обороны государства, управления применением Вооруженных сил Украины, координации и контроля за выполнением задач в сфере обороны другими образованными в соответствии с законами Украины военными формированиями, органами исполнительной власти, органами местного самоуправления, правоохранительными органами, Государственной специальной службой транспорта и Государственной службой специальной связи и защиты информации Украины.

Является рабочим органом Ставки Верховного Главнокомандующего Вооруженными Силами Украины, пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

С-300 Генштаб ВСУ война России и Украины
Отключение электроэнергии 1 марта: появились графики для Киева и области

22:27

"Такой вариант возможен": тревожный прогноз нового наступления РФ на КиевВидео

22:13

Верховный лидер Ирана Хаменеи мертв, его тело уже нашли: первые подробности

