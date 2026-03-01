Мощный удар ВСУ на юге: поражены радары С-300, склады БК и живая сила РФ

Главное:
- Поражена радиолокационная станция зенитного ракетного комплекса РФ
- Силы обороны Украины поразили пункты управления БпЛА противника
В ночь на 1 марта 2026 года Силы обороны Украины поразили радиолокационную станцию зенитного ракетного комплекса С-300 в районе н.п. Мангуш и радиолокационную станцию С-300В4 в районе н.п. Новокрасневка (временно оккупированная территория Донецкой области).
Как сообщил Генштаб ВСУ, украинские воины нанесли удары по складу боеприпасов противника в районе н.п. Ялта и сосредоточению живой силы в районе н.п. Молодой Шахтер (ВОТ Донецкой области).
Кроме того, на временно оккупированной территории Запорожской области поражен склад горюче-смазочных материалов в районе, ремонтное подразделение оккупантов, а также сосредоточение живой силы противника в районе Дунаевки и Полтавки.
Как отмечается, 28 февраля 2026 года Силы обороны Украины поразили пункты управления БпЛА противника в районе н.п. Прилесье (Белгородская область РФ) и недалеко от Родинского Донецкой области.
Кроме того, нанесено поражение по району сосредоточения живой силы противника в районе н.п. Степногорск и пункту управления БпЛА в районе н.п. Успеновка (ВОТ Запорожской области).
Потери противника и окончательные масштабы повреждений уточняются.
"Силы обороны Украины и в дальнейшем будут системно поражать силы и средства российского агрессора до полного прекращения его вооруженной агрессии против Украины. Продолжение следует!", - говорится в сообщении.
Подробности ударов ВСУ
Силы обороны поразили элементы российского зенитно-ракетного комплекса С-300 на Донецком направлении, существенно ослабив противовоздушную оборону оккупантов, уточняется в Telegram-канале Сил беспилотных систем ВСУ.
В СБС отметили, что боевую задачу успешно выполнили бойцы 1-го отдельного центра СБС. Точными ударами в Донецкой области были поражены радиолокационная станция и пусковая установка ЗРК С-300.
Как отмечают в подразделении, вывод из строя этих объектов имеет стратегическое значение для ситуации на фронте.
"Вывод из строя таких элементов комплекса "слепит" систему ПВО, затрудняет обнаружение воздушных целей и наведение ракет", - отметили в Силах беспилотных систем.
Уничтожение РЛС и пусковой установки лишает противника возможности полноценно мониторить небо. Это создает "пробелы" в обороне захватчиков, которыми могут воспользоваться украинские средства поражения.
"Такие действия существенно снижают способности противника контролировать воздушное пространство", - подытожили в ведомстве.
Эксперты оценили эффект ударов по инфраструктуре в РФ
В Институт изучения войны считают, что атаки украинских беспилотников на российские нефтеперерабатывающие заводы вызвали сбои в поставках топлива и спровоцировали рост цен на бензин на внутреннем рынке. По мнению аналитиков, уменьшение объёмов предложения увеличивает затраты бизнеса и расходы граждан. В перспективе это способно дополнительно разогнать инфляцию в российской экономике.
Об источнике: Генштаб ВСУ
Генеральный штаб Вооруженных сил Украины - главный военный орган по планированию обороны государства, управления применением Вооруженных сил Украины, координации и контроля за выполнением задач в сфере обороны другими образованными в соответствии с законами Украины военными формированиями, органами исполнительной власти, органами местного самоуправления, правоохранительными органами, Государственной специальной службой транспорта и Государственной службой специальной связи и защиты информации Украины.
Является рабочим органом Ставки Верховного Главнокомандующего Вооруженными Силами Украины, пишет Википедия.
