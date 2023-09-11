Когда в Украине существенно похолодает: синоптик назвала даты

Уже скоро погода в Украине станет прохладнее – пройдет атмосферный фронт с дождями и температура воздуха немного опустится вниз.

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Погода в Украине – синоптик сказала, когда в Украине существенно похолодает/ unsplash.com

Погода в Украине в ближайшие дни будет теплой и без осадков, но уже 14-15 сентября пройдет атмосферный фронт с дождями и температура воздуха немного опустится вниз.

Таким прогнозом поделилась синоптик Наталья Диденко в Facebook. Она отметила, что еще несколько дней до прихода холодного атмосферного фронта украинцы смогут наслаждаться сухой и теплой погодой.

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Согласно прогнозу синоптика, во вторник, 12 сентября, сентября температура воздуха в большинстве областей нашего государства будет колебаться в пределах от +20 до +26 градусов. В западных областях будет теплее всего – от +25 до +29 градусов. В восточной части Украины будут немного свежее, но также комфортные температуры воздуха – от +20 до +24 градусов.

Везде 12 сентября будет преимущественно солнечно. Только в Черновицкой области небольшие облака принесут локальные дожди.

"В Киеве 12-го сентября ожидается сухая солнечная погода с максимальной температурой воздуха +25+27 градусов. Ночью легко дышать и уже многие получили не толстые одеяла и более длинные пижамы с кроликами, ожидается +11+14 градусов. Но днем еще много светлых цветов и темных очков", – отметила Диденко.

По ее словам, ближе к середине недели будет очень тепло, но уже в четверг и пятницу, 14-15 сентября, пройдет атмосферный фронт с дождями и похолодает.

Погода в Киеве на две недели/ meteoprog.com

Погода в Украине

Ранее синоптики рассказали, какой будет погода в Украине на неделю. Теплее всего в ближайшие дни будет на западе нашего государства. В начале недели будет сухая погода, но уже через несколько дней будут лить дожди.

Погода в Украине осенью 2023

Также ранее заместитель директора Укргидрометцентра Анатолий Прокопенко рассказал, какой будет погода в Украине в сентябре 2023. Он отметил, что лето задержится еще на 2-3 недели. Если к нам придут циклоны, погода в Украине быстро, хотя и ненадолго, превратится из летней в осеннюю, с дождями и прохладой.

В то же время заместитель начальника отдела метеопрогнозов Укргидрометцентра Наталья Голеня сказала, когда в Украине начнется осенняя погода. В первые дни сентября 2023 не стоит ждать прохлады, ведь жара не будет сходить с дистанции. Погода в Украине в сентябре устроит украинцам "волны" температур.

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