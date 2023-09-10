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В большинстве областей будут лить дожди, температура упадет: погода в Украине на неделю

Алёна Воронина
10 сентября 2023, 15:47 обновлено 10 сентября, 15:53
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Теплее всего в ближайшие дни будет на западе нашего государства. В начале недели будет сухая погода, но уже через несколько дней будут лить дожди.

Погода, осень, природа, дождь
Погода в Украине – в большинстве областей будут лить дожди/ unsplash.com

Погода в Украине с 11 по 15 сентября будет относительно теплой, но ночные температуры будут опускаться всё ниже. В течение недели теплее всего будет на западе и юге.

В понедельник осадков по всей территории страны не ожидается. Но уже со вторника, 12 сентября, дожди накроют две области на западе, а затем постепенно до конца недели будут распространяться на другие регионы. Об этом свидетельствуют данные Укргидрометцентра.

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Погода в Украине 11 сентября

Согласно данным Укргидрометцентра, в понедельник, 11 сентября, по всей территории Украины будет умеренная облачность. Но небо не будет затягивать облаками полностью – время от времени будет выглядывать солнце. Осадков не предвидится.

Температура воздуха будет колебаться от +19 до +28 градусов днем, от +6 до +12 градусов ночью. Самые теплые дневные температуры будут на западе нашего государства. Ночью повсюду уже существенно похолодает.

Погода в Украине 11 сентября
Погода в Украине 11 сентября / Укргидрометцентр

Погода в Украине 12 сентября

Во вторник, 12 сентября, также по всем областям будет наблюдаться облачность. Синоптики прогнозируют дождь только в двух областях – Ивано-Франковской и Черновицкой.

Столбики термометров будут колебаться от +19 до +29 градусов днем, от +10 до +16 градусов ночью. Ночью температура воздуха во всех регионах будет немного выше, чем в предыдущий день, но будет оставаться достаточно прохладной. Теплее всего и днем, и ночью будет в западных областях, холоднее всего – на востоке государства.

Погода в Украине 12 сентября
Погода в Украине 12 сентября/ Укргидрометцентр

Погода в Украине 13 сентября

В среду, 13 сентября, дожди накроют уже большую часть областей, чем в предыдущий день. Осадков стоит ожидать в южных и кое-где центральных областях – Винницкой, Кировоградской, Николаевской, Одесской, Херсонской и Запорожской. Во всех остальных областях будет облачно, но без осадков.

Температура воздуха будет колебаться от +19 до +29 градусов днем, от +10 до +17 градусов ночью. При этом самая высокая ночная температура будет в Одесской области – от +15 до +17 градусов. Во всех остальных областях она ночью не будет превышать +14 градусов.

Погода в Украине 13 сентября
Погода в Украине 13 сентября/ Укргидрометцентр

Погода в Украине 14 сентября

В четверг, 14 сентября, в большей части областей ожидаются дожди. При этом дождя не будет только на востоке и в некоторых северных и южных областях, а во всех других регионах не обойдется без осадков.

Температура воздуха будет колебаться от +20 до +28 градусов днем, от +10 до +17 градусов ночью. Теплее всего будет в южных, центральных и северных областях.

Погода в Украине 14 сентября
Погода в Украине 14 сентября/ Укргидрометцентр

Погода в Украине 15 сентября

В пятницу, 15 сентября, дожди начнут двигаться в сторону востока. Осадки будут выпадать на большей части государства, их не будет только в западных областях.

Температура воздуха будет колебаться от +19 до +27 градусов днем, от +10 до +19 градусов ночью.

Погода в Украине 15 сентября
Погода в Украине 15 сентября/ Укргидрометцентр

Погода в Украине осенью 2023

Ранее синоптик Игорь Кибальчич рассказал, какой будет погода в Украине на неделю. Погодные условия в нашем государстве постепенно будут становиться всё более осенними. Днем еще будет держаться теплая и местами жаркая температура, а вот ночью будет холодать.

Также ранее заместитель директора Укргидрометцентра Анатолий Прокопенко рассказал, какой будет погода в Украине в сентябре 2023. Он отметил, что лето задержится еще на 2-3 недели. Если к нам придут циклоны, погода в Украине быстро, хотя и ненадолго, превратится из летней в осеннюю, с дождями и прохладой.

В то же время заместитель начальника отдела метеопрогнозов Укргидрометцентра Наталья Голеня сказала, когда в Украине начнется осенняя погода. В первые дни сентября 2023 не стоит ждать прохлады, ведь жара не будет сходить с дистанции. Погода в Украине в сентябре устроит украинцам "волны" температур.

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