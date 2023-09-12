Украину накрыла почти 7-бальная магнитная буря: когда закончится шторм

Украину накрыла очень сильная магнитная буря. Мощность геомагнитного шторма достигла почти 7-бального уровня. Об этом сообщает meteoagent.
Согласно графику, после небольшого спада магнитная буря зафиксировалась на отметке в 2 балла и вновь начала расти. 11 сентября мощность бури достигла уже 4 баллов.
Уже сегодня, 12 сентября, буря резко усилилась до почти 7 баллов. Ожидается, что завтра, 13 сентября, сила геомагнитного шторма опустится до 4 баллов и пойдет на спад.
По данным meteoprog, в сентябре будет несколько магнитных бурь - 6-8 сентября, 15-17 сентября и 23 сентября. Самый мощный всплеск ожидается 14 сентября.
Также сообщается, что за последние сутки на Солнце произошло 11 вспышек класса С и М. Сейчас на Солнце зафиксировано 68 пятен.
Специалисты считают, что 13 сентября могут произойти на Солнце новые вспышки класса М. Их вероятность составляет 55%. Вероятность вспышек класса Х составляет 10%.
Что происходит с человеком во время магнитной бури
Во время магнитных бурь у людей могут возникать следующие негативные симптомы:
- головная боль,
- головокружение,
- тошнота,
- боль в сердце,
- слабость и сонливость,
- боль в спине и суставах,
- повышенное давление,
- обострение хронических заболеваний.
Что делать при магнитной буре
Для того чтобы свести к минимуму негативное воздействие бури, придерживайтесь правил здорового образа жизни во время бури и за несколько дней до неё.
Ограничьте употребление жирной, жареной, острой и мучной пищи. Ешьте больше сезонных фруктов и орехов, рыбы, орехов.
Откажитесь от кофе, алкоголя и сигарет. Вредные напитки замените травяным чаем. Чаще бывайте на свежем воздухе и больше ходите пешком. Регулярно проветривайте комнату.
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