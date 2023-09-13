Надвигается жесткий шторм: в Украину врываются грозовые дожди

Холоднее всего будет на территории Сумской и Полтавской областей.

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Прогноз погоды в Украине 14 сентября / фото: pexels

Погода в Украине 14 сентября резко изменится. Значительную территорию Украины будет заливать дождями, температура воздуха снизится. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Синоптики объявили штормовое предупреждение - І уровень опасности. Во всех областях, кроме восточных и юго-восточных, будут грозы.

Прогноз погоды в Украине 14 сентября / фото: ventusky

Погода 14 сентября

В Украине 14 сентября будет переменная облачность. Ночью осадков не прогнозируют, а вот утром и днем страну накроют грозовые дожди.

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Ветер в этот день будет юго-восточный, а в западных областях - северо-восточный. Его скорость будет достигать 7-12 м/с.

"Температура ночью 9-14°, в западных и южных областях 14-19°; днем 23-28°, в восточных, северо-восточных областях и на крайнем западе страны 20-25°", - говорится в сообщении.

Прогноз погоды в Украине 14 сентября / фото: meteoprog

В Украине ударит +10

По данным Meteoprog, 14 сентября температура воздуха опустится до +10 градусов.

Холоднее всего будет в Сумской и Полтавской областях. Там температура воздуха будет 10-24 градуса тепла.

Жарче всего будет в Кировоградской области. Там температура воздуха будет 16-29 градусов тепла.

Прогноз погоды в Украине 14 сентября / фото: meteoprog

Погода 14 сентября в Киеве

В Киеве 14 сентября будет переменная облачность. Днем регион накроют дожди с грозами.

Ветер будет юго-восточный со скоростью 7-12 м / с.

"Температура ночью 9-14°, днем 23-28°; по Киеву ночью 12-14°, днем 24-26°", - сообщает Укргидрометцентр.

Погода в Украине на осень 2023

Стало известно, какой будет осень 2023 года. Синоптик дал прогноз погоды на сентябрь, октябрь, ноябрь. Средняя температура воздуха осенью этого года ожидается на уровне 8°C, что делает сезон менее теплым, чем осень 2022, свидетельствует прогноз погоды.

Синоптики также считают, что осенью 2023 года рано придут заморозки. Согласно прогнозу народного синоптика, осадков в первые два месяца этой осени будет больше, чем обычно. А в начале ноября уже начнутся неприятные "сюрпризы" – будет сильное похолодание. Зимняя погода в этом году начнется довольно рано.

Также синоптик уверял, что природное явление Эль-Ниньо принесет в Украину аномально теплую осень и мягкую зиму. Первые заморозки на территории Украины ожидают в середине ноября, а в декабре будет умеренно тепло, свидетельствует прогноз погоды.

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