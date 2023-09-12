Вся Украина будет плавать: на страну надвигается мощное похолодание

Погода в Украине резко изменится. Всю страну будет заливать дождями, а температура воздуха резко опустится. Об этом сообщает синоптик Наталка Диденко.
По ее данным, холодный атмосферный фронт ворвется в Украину уже 14-15 сентября. В эти дни дожди будут по всей Украине. Холоднее всего будет на территории западных областей.
Погода 13 сентября
В Украине 13 сентября будет переменная облачность. Об этом сообщает Укргидрометцентр. Синоптики осадков не прогнозируют. В этот день ветер будет южных и юго-восточный. Его скорость будет достигать 5-10 м/с.
"Температура ночью 8-13°, в западных областях и на побережье морей 12-17°; днем 23-28°, в западных областях 26-31°, на востоке страны 19-24°", - говорится в сообщении.
В Украине ударит +11
По данным Meteoprog, 11 сентября температура воздуха опустится до +11 градусов.
Холоднее всего будет в Черниговской, Сумской и Харьковской областях. Там температура воздуха будет 11-23 градусов тепла.
Жарче всего будет в Закарпатской области. Там температура воздуха будет 17-32 градуса тепла.
Погода 13 сентября в Киеве
В Киеве 13 сентября будет небольшая облачность, осадков не будет. 13 сентября там будет ветер юго-восточный. Его скорость будет достигать 5-10 м/с.
"Температура ночью 8-13°, днем 23-28°; по Киеву ночью 11-13°, днем 26-28°", - сообщает Укргидрометцентр.
Погода в Украине на осень 2023
Стало известно, какой будет осень 2023 года. Синоптик дал прогноз погоды на сентябрь, октябрь, ноябрь. Средняя температура воздуха осенью этого года ожидается на уровне 8°C, что делает сезон менее теплым, чем осень 2022, свидетельствует прогноз погоды.
Синоптики также считают, что осенью 2023 года рано придут заморозки. Согласно прогнозу народного синоптика, осадков в первые два месяца этой осени будет больше, чем обычно. А в начале ноября уже начнутся неприятные "сюрпризы" – будет сильное похолодание. Зимняя погода в этом году начнется довольно рано.
Также синоптик уверял, что природное явление Эль-Ниньо принесет в Украину аномально теплую осень и мягкую зиму. Первые заморозки на территории Украины ожидают в середине ноября, а в декабре будет умеренно тепло, свидетельствует прогноз погоды.
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