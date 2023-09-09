Накроет сильное похолодание: в каких регионах Украины врежет +7

Холоднее всего будет на территории северных областей, а жарче всего - на западе.

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Прогноз погоды в Украине 10 сентября / фото: pexels

Погода в Украине сентября будет сухой и прохладной. Синоптики осадков не прогнозируем. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Погода 10 сентября

В Украине 10 сентября будет небольшая облачность. Синоптики осадков не прогнозируют. В этот день будет ветер переменных направлений со скоростью 3-8 м/с.

"Температура ночью 4-9°, днем 18-23°; в западных и Одесской областях ночью 8-13°, днем 21-26°", - говорится в сообщении.

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В Украине ударит +7

По данным Meteoprog, 10 сентября температура воздуха опустится до +7 градусов. Холоднее всего будет в Черниговской области. Там температура воздуха будет 7-23 градуса тепла.

Жарче всего будет в Закарпатской области. Там температура воздуха будет 15-30 градусов тепла.

Прогноз погоды в Украине 10 сентября / фото: meteoprog

Погода 10 сентября в Киеве

В Киеве 9 сентября будет небольшая облачность, осадков не будет. 10 сентября там будет ветер переменных направлений. Его скорость будет достигать 3-8 м/с.

"Температура ночью 4-9°, днем 18-23°; в Киеве ночью 7-9°, днем 20-22°", - сообщает Укргидрометцентр.

Прогноз погоды в Украине 10 сентября / фото: meteoprog

Погода в Украине на осень 2023

Стало известно, какой будет осень 2023 года. Синоптик дал прогноз погоды на сентябрь, октябрь, ноябрь. Средняя температура воздуха осенью этого года ожидается на уровне 8°C, что делает сезон менее теплым, чем осень 2022, свидетельствует прогноз погоды.

Синоптики также считают, что осенью 2023 года рано придут заморозки. Согласно прогнозу народного синоптика, осадков в первые два месяца этой осени будет больше, чем обычно. А в начале ноября уже начнутся неприятные "сюрпризы" – будет сильное похолодание. Зимняя погода в этом году начнется довольно рано.

Также синоптик уверял, что природное явление Эль-Ниньо принесет в Украину аномально теплую осень и мягкую зиму. Первые заморозки на территории Украины ожидают в середине ноября, а в декабре будет умеренно тепло, свидетельствует прогноз погоды.

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