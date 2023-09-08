Осенняя свежесть не отпускает: в каких регионах будет холоднее всего

Температура воздуха в некоторых областях Украины опустит до 9 градусов тепла.

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Прогноз погоды в Украине 9 сентября / фото: pexels

Погода в Украине сентября будет сухой и жаркой. Синоптики осадков не прогнозируем. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

В этот день чрезвычайный уровень пожарной опасности будет во всех северных, центральных (кроме Винницкой), южных, Харьковской, Донецкой, Ровенской, Тернопольской областях и в Крыму.

Погода 9 сентября

В Украине 9 сентября будет переменная облачность. Синоптики в этот день осадков не прогнозируют. Ветер будет сменных направлений. Его скорость будет 3-8 м/с.

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"Температура ночью 6-11°, на крайнем юге страны до 15°; днем в восточных и северо-восточных областях 14-19°, на остальной территории 20-25°, на Закарпатье и Одесчине до 28°", - говорится в сообщении.

В Украине ударит +9

По данным Meteoprog, 9 сентября температура воздуха опустится до +9 градусов.

Холоднее всего будет в Сумской и Черниговской областях. Там температура воздуха будет 9-18 градусов тепла.

Жарче всего будет в Одесской области. Там температура воздуха будет 15-28 градусов тепла.

Прогноз погоды в Украине 9 сентября / фото: meteoprog

Погода 9 сентября в Киеве

В Киеве 9 сентября будет переменная облачность. Синоптики осадков не прогнозируют. В Киевской области будет чрезвычайный уровень пожарной опасности.

"Температура ночью 6-11°, днем 20-25°; в Киеве ночью около 10°, днем 20-22°", - говорится в сообщении.

Прогноз погоды в Украине 9 сентября / фото: meteoprog

Погода в Украине на осень 2023

Стало известно, какой будет осень 2023 года. Синоптик дал прогноз погоды на сентябрь, октябрь, ноябрь. Средняя температура воздуха осенью этого года ожидается на уровне 8°C, что делает сезон менее теплым, чем осень 2022, свидетельствует прогноз погоды.

Синоптики также считают, что осенью 2023 года рано придут заморозки. Согласно прогнозу народного синоптика, осадков в первые два месяца этой осени будет больше, чем обычно. А в начале ноября уже начнутся неприятные "сюрпризы" – будет сильное похолодание. Зимняя погода в этом году начнется довольно рано.

Также синоптик уверял, что природное явление Эль-Ниньо принесет в Украину аномально теплую осень и мягкую зиму. Первые заморозки на территории Украины ожидают в середине ноября, а в декабре будет умеренно тепло, свидетельствует прогноз погоды.

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