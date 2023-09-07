Температура опустится до +8: Украину накрывает похолодание

Погода в Украине 8 сентября будет сухой и жаркой. Синоптики осадков не прогнозируем. Об этом сообщает Укргидрометцентр.
В этот день чрезвычайный уровень пожарной опасности будет во всех северных, центральных( кроме Винницкой), южных, Харьковской, Донецкой, Ровенской, Тернопольской областях и в Крыму
Погода 8 сентября
В Украине 8 сентября будет небольшая облачность, осадков не ожидается. Синоптики прогнозируют северо-восточный ветер с переходом в северо-западный. Его скорость будет достигать 5-10 м / с.
"Температура ночью 6-11°, днем 19-24°; в южной части и на Закарпатье ночью 11-16°, днем 22-27°", - говорится в сообщении.
В Украине ударит +8
По данным Meteoprog, 8 сентября температура воздуха опустится до + 8 градусов.
Холоднее всего будет в Сумской и Черниговской областях. Там температура воздуха будет 8-24 градусов тепла.
Жарче всего будет в Закарпатской области. Там температура воздуха будет 15-29 градусов тепла.
Погода 8 сентября в Киеве
В Киеве 8 сентября будет небольшая облачность. Синоптики осадков не прогнозируют. В этот день ветер будет преимущественно северо-западным. Его скорость будет достигать 5-10 м / с. В этот день в регионе будет чрезвычайный уровень пожарной опасности.
"Температура ночью 6-11°, днем 19-24°; в Киеве ночью около 10°, днем 21-23°", - сообщает Укргидрометцентр.
Погода в Украине на осень 2023
Стало известно, какой будет осень 2023 года. Синоптик дал прогноз погоды на сентябрь, октябрь, ноябрь. Средняя температура воздуха осенью этого года ожидается на уровне 8°C, что делает сезон менее теплым, чем осень 2022, свидетельствует прогноз погоды.
Синоптики также считают, что осенью 2023 года рано придут заморозки. Согласно прогнозу народного синоптика, осадков в первые два месяца этой осени будет больше, чем обычно. А в начале ноября уже начнутся неприятные "сюрпризы" – будет сильное похолодание. Зимняя погода в этом году начнется довольно рано.
Также синоптик уверял, что природное явление Эль-Ниньо принесет в Украину аномально теплую осень и мягкую зиму. Первые заморозки на территории Украины ожидают в середине ноября, а в декабре будет умеренно тепло, свидетельствует прогноз погоды.
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