Украину накрыла почти 7-бальная буря: когда закончится геомагнитный шторм

Украину накрыла очень сильная магнитная буря. Мощность геомагнитного шторма достигла почти 7-бального уровня. Об этом сообщает meteoagent.
Согласно графику, 4 сентября мощность магнитной бури достигала 4 баллов. Уже 5 сентября сила шторма резко взлетела до почти 8-ми баллов.
Сегодня, 6 сентября, магнитная буря стала немного слабее и опустилась до 6-бального уровня.
Ожидается, что 7 сентября сила шторма станет 5-бальной. А 8 сентября опустится до минимума.
По данным meteoprog, в сентябре будет несколько магнитных бурь - 6-8 сентября, 15-17 сентября и 23 сентября. Самый мощный всплеск ожидается 14 сентября.
Также сообщается, что за последние сутки на Солнце произошло 9 вспышек - М и С класса. Сейчас на Солнце зафиксировано 19 пятен.
Специалисты считают, что 7 сентября могут произойти на Солнце новые вспышки класса М. Их вероятность составляет 25%. Вероятность вспышек класса Х составляет 5%.
Что происходит с человеком во время магнитной бури
Во время магнитных бурь у людей могут возникать следующие негативные симптомы:
- головная боль,
- головокружение,
- тошнота,
- боль в сердце,
- слабость и сонливость,
- боль в спине и суставах,
- повышенное давление,
- обострение хронических заболеваний.
Что делать при магнитной буре
Для того чтобы свести к минимуму негативное воздействие бури, придерживайтесь правил здорового образа жизни во время бури и за несколько дней до неё.
Ограничьте употребление жирной, жареной, острой и мучной пищи. Ешьте больше сезонных фруктов и орехов, рыбы, орехов.
Откажитесь от кофе, алкоголя и сигарет. Вредные напитки замените травяным чаем. Чаще бывайте на свежем воздухе и больше ходите пешком. Регулярно проветривайте комнату.
Другие новости:
- Что нельзя делать 7 сентября, чтобы не потерять деньги: приметы и запреты дня
- Погода в Украине изменится: где врежет холодина, а где будет тепло
- В Украине резко похолодает: синоптик назвала даты