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В двух областях Украины будет дождь: в каких регионах будет холоднее всего

Ангелина Подвысоцкая
6 сентября 2023, 19:10 обновлено 6 сентября, 19:11
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В некоторых областях температура воздуха опустится до 11 градусов тепла.
погода
Прогноз погоды в Украине 7 сентября / фото: pexels

Погода в Украине 6 сентября будет сухой. Жарко будет на территории южных областей. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Погода 7 сентября

В Украине 7 сентября будет переменная облачность. Синоптики осадков не прогнозируют. Только на территории Донецкой и Луганской областей будет небольшой дождь.

Ветер будет со скоростью 5-10 м/с.

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"Температура ночью 10-15°, на северо-востоке страны 7-12°, днем 20-25°; в южной части ночью 14-19°, днем 23-28°; в Карпатах ночью 5-10°, днем 16-21°", - говорится в сообщении.

погода 7 сентября
Прогноз погоды в Украине 7 сентября / фото: meteoprog

В Украине ударит +11

По данным Meteoprog, 7 сентября температура воздуха опустится до +11 градусов.

Холоднее всего будет в Сумской и Черниговской областях. Там температура воздуха будет 11-23 градуса тепла.

Жарче всего будет в Николаевской и Херсонской областях. Там температура воздуха будет 16-30 градусов тепла.

погода 7 сентября
Прогноз погоды в Украине 7 сентября / фото: meteoprog

Погода 7 сентября в Киеве

В Киеве 7 сентября будет переменная облачность. Осадков в этот день синоптики не прогнозируют. Ветер будет северо-восточным, его скорость будет достигать 5-10 м/с. В этот день в Киевской области будет чрезвычайный уровень пожарной опасности.

"Температура ночью 10-15°, днем 20-25°; в Киеве ночью 13-15°, днем 22-24°", - сообщает Укргидрометцентр.

Погода в Украине на осень 2023

Стало известно, какой будет осень 2023 года. Синоптик дал прогноз погоды на сентябрь, октябрь, ноябрь. Средняя температура воздуха осенью этого года ожидается на уровне 8°C, что делает сезон менее теплым, чем осень 2022, свидетельствует прогноз погоды.

Синоптики также считают, что осенью 2023 года рано придут заморозки. Согласно прогнозу народного синоптика, осадков в первые два месяца этой осени будет больше, чем обычно. А в начале ноября уже начнутся неприятные "сюрпризы" – будет сильное похолодание. Зимняя погода в этом году начнется довольно рано.

Также синоптик уверял, что природное явление Эль-Ниньо принесет в Украину аномально теплую осень и мягкую зиму. Первые заморозки на территории Украины ожидают в середине ноября, а в декабре будет умеренно тепло, свидетельствует прогноз погоды.

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