В Украине резко похолодает: синоптик назвала даты

Погода в Украине станет холоднее, украинцы уже почувствуют дыхание осени. Особенно низкие температуры будут наблюдаться по ночам.

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Погода в Украине – резко похолодает, особенно по ночам/ unsplash.com

Погода в Украине в ближайшую неделю будет преимущественно сухой и достаточно комфортной, но в ночное время температура воздуха будет существенно снижаться.

Таким прогнозом погоды поделилась синоптик Укргидрометцентра Наталья Птуха, сообщает NV. Она отметила, что сейчас синоптическая ситуация немного меняется, поэтому в ближайшее время не стоит ожидать такой жары, которая была недавно. Жара отступила, и температура воздуха стала более комфортной.

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Поскольку с запада на Украину будет влиять антициклон, к нам будет поступать более свежий воздух.

По ночам уже можно будет почувствовать "дыхание осени", говорит синоптик. В большинстве областей в ночные часы ожидается +10...+15 градусов. На юге и юго-востоке пока ночные температуры будут в диапазоне +14...+19, но очень скоро такая температура ночью останется лишь на юге Украины.

Со среды, 6 сентября, дневная температура воздуха в большинстве областей будет держаться в пределах +21...+26. На юге и юго-востоке еще будут держаться довольно летние температуры +25 ...+30.

Согласно прогнозу синоптика, в четверг, 7 сентября, на северо-востоке в дневные часы может немного похолодать – там ожидается +19...+24.

"8-9 сентября ночи еще прохладнее: +8...+14, но на побережье морей до +18 градусов. В дневные часы стабильно остается +23...+27. На северо-востоке и востоке страны ночью +15 градусов, а в дневные часы +17...+23. Если одеваться соответственно, то довольно комфортная такая сентябрьская погода", – отметила Наталья Птуха.

По ее словам, такие температуры воздуха будут наблюдаться до конца недели, а возможно даже в начале следующей недели.

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Какой будет погода в сентябре

В целом сентябрьская погода будет относительно теплой – ожидается, что среднемесячные показатели могут быть на 1-2 градуса выше климатической нормы.

Погода может чуточку чередоваться, но в основном она будет спокойной, без осадков и с достаточно комфортными температурными показателями, отметила Птуха.

Погода в Украине осенью 2023

Ранее синоптик Игорь Кибальчич рассказал, какой будет погода в Украине на неделю. Погодные условия в нашем государстве постепенно будут становиться всё более осенними. Днем еще будет держаться теплая и местами жаркая температура, а вот ночью будет холодать.

Также ранее заместитель директора Укргидрометцентра Анатолий Прокопенко рассказал, какой будет погода в Украине в сентябре 2023. Он отметил, что лето задержится еще на 2-3 недели. Если к нам придут циклоны, погода в Украине быстро, хотя и ненадолго, превратится из летней в осеннюю, с дождями и прохладой.

В то же время заместитель начальника отдела метеопрогнозов Укргидрометцентра Наталья Голеня сказала, когда в Украине начнется осенняя погода. В первые дни сентября 2023 не стоит ждать прохлады, ведь жара не будет сходить с дистанции. Погода в Украине в сентябре устроит украинцам "волны" температур.

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