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Оптическая иллюзия для гениев: лишь единицы разглядят известного человека на картинке

Алёна Воронина
5 сентября 2023, 07:05
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Картинка построена таким образом, что не всем удастся угадать, о каком именно человеке идет речь.
Оптическая иллюзия
Нужно разглядеть известного человека на картинке/ fresherslive

Разгадывание оптических иллюзий и головоломок помогает расширить границы своего восприятия и понять, на что мы способны. Но кроме этого, это еще и очень хорошая тренировка для мозга, которая поможет улучшить свои умственные способности.

Следующая загадка может просто сбить с толку. В предложенной оптической иллюзии спрятано лицо известного человека. Но рисунок построен таким образом, что он рассеивает наше внимание, и взгляд разбегается на все стороны.

Будет довольно трудно сосредоточиться на выполнении задачи, ведь длительное рассматривание этой оптической иллюзии может вызвать дискомфорт в глазах, и придется сделать перерыв.

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Если вы готовы попробовать проверить свои силы и испытать свою внимательность, тогда максимально сосредоточьтесь на рисунке и не отвлекайтесь ни на что другое.

Часть лица человека можно увидеть на рисунке невооруженным глазом, но этого может оказаться недостаточно, чтобы сразу догадаться, о ком идет речь. Придется рассматривать картинку снова и снова, пока ответ не появится в вашей голове.

Оптическая иллюзия
Нужно разглядеть известного человека на картинке/ fresherslive

Если вам не удается разгадать эту сложную загадку, даем небольшую подсказку – речь идет об известном актере, которого большинство из нас видели во многих фильмах.

Внизу мы оставили правильный ответ.

Оптическая иллюзия
На рисунке изображен известный во всем мире актер Джеки Чан/ fresherslive

Ранее мы рассказывали о загадке для проверки на внимательность, в которой только единицы найдут 5 отличий за 10 секунд. Две картинки отличаются друг от друга по пяти признакам. Но не всем удастся очень быстро заметить эти детали.

Также ранее мы рассказывали о безумной загадке для сообразительных, в которой нужно найти куклу-сову за 15 секунд. Среди огромного количества деталей заметить спрятанный предмет будет очень трудно, тем более за такой короткий промежуток времени.

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