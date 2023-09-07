Врежет почти 6-бальный шторм: в Украине затянулась сильная магнитная буря

Мощность магнитной бури 8 сентября повысится до почти 6-бального уровня.

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Украину накрыла мощная магнитная буря / фото: pexels

Украину накрыла очень сильная магнитная буря. Мощность геомагнитного шторма достигла почти 7-бального уровня. Об этом сообщает meteoagent.

Согласно графику, 4 сентября мощность магнитной бури достигала 4 баллов. Уже 5 сентября сила шторма резко взлетела до почти 8-ми баллов.

6 сентября, магнитная буря стала немного слабее и опустилась до 6-бального уровня. Уже сегодня, 7 сентября, мощности магнитной бури опустилась до 4 баллов.

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Ожидается, что 8 сентября сила шторма станет почти 6-бальной. А 9 сентября опустится вновь до 4-бального уровня. Лишь после этого буря опустится до минимума.

Украину накрыла очень сильная магнитная буря / фото: meteoagent

По данным meteoprog, в сентябре будет несколько магнитных бурь - 6-8 сентября, 15-17 сентября и 23 сентября. Самый мощный всплеск ожидается 14 сентября.

Также сообщается, что за последние сутки на Солнце произошло 11 вспышек класса С. Сейчас на Солнце зафиксировано 45 пятен.

Специалисты считают, что 8 сентября могут произойти на Солнце новые вспышки класса М. Их вероятность составляет 25%. Вероятность вспышек класса Х составляет 5%.

Что происходит с человеком во время магнитной бури

Во время магнитных бурь у людей могут возникать следующие негативные симптомы:

головная боль,

головокружение,

тошнота,

боль в сердце,

слабость и сонливость,

боль в спине и суставах,

повышенное давление,

обострение хронических заболеваний.

Что делать при магнитной буре

Для того чтобы свести к минимуму негативное воздействие бури, придерживайтесь правил здорового образа жизни во время бури и за несколько дней до неё.

Ограничьте употребление жирной, жареной, острой и мучной пищи. Ешьте больше сезонных фруктов и орехов, рыбы, орехов.

Откажитесь от кофе, алкоголя и сигарет. Вредные напитки замените травяным чаем. Чаще бывайте на свежем воздухе и больше ходите пешком. Регулярно проветривайте комнату.

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