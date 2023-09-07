В Украину ворвется сильное похолодание с дождями: синоптик назвала дату

Последняя жара перед похолоданием накроет Украину уже 12-13 сентября.

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Прогноз погоды в Украине / фото: pexels

Погода в Украине скоро ухудшится. После первого бабьего лета в Украину ворвется похолодание с сильными дождями. Об этом сообщает синоптик Наталка Диденко.

По ее данным, первые дожди налетят на Украину уже 13-15 сентября.

Однако по данным Диденко, в ближайшие дни будет тепло, солнечно и сухо. Вечер и утро будут достаточно свежими.

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"Температура воздуха +20...+25 градусов, на северо-востоке +18...+22, на юге до +28 градусов. Киевляне! Оставьте свои уборки, консервации и осеннее мытье окон на потом - все на улице! Там будет красиво - солнце, +22 градуса", - говорится в сообщении.

Настоящая жара окутает Украину 12-13 сентября.

Погода в Украине на осень 2023

Стало известно, какой будет осень 2023 года. Синоптик дал прогноз погоды на сентябрь, октябрь, ноябрь. Средняя температура воздуха осенью этого года ожидается на уровне 8°C, что делает сезон менее теплым, чем осень 2022, свидетельствует прогноз погоды.

Синоптики также считают, что осенью 2023 года рано придут заморозки. Согласно прогнозу народного синоптика, осадков в первые два месяца этой осени будет больше, чем обычно. А в начале ноября уже начнутся неприятные "сюрпризы" – будет сильное похолодание. Зимняя погода в этом году начнется довольно рано.

Также синоптик уверял, что природное явление Эль-Ниньо принесет в Украину аномально теплую осень и мягкую зиму. Первые заморозки на территории Украины ожидают в середине ноября, а в декабре будет умеренно тепло, свидетельствует прогноз погоды.

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