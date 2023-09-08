В Украине ударит -3: на днях страну накроют заморозки

Холоднее всего будет на территории Черниговской, Киевской и Житомирской областей.

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Прогноз погоды в Украине на выходные / фото: pexels

Погода в Украине на выходных резко ухудшится. Температура воздуха сильно упадет и Украину накроют первые заморозки. Об этом заявил синоптик Игорь Кибальчич, сообщает meteoprog.

Погода в ближайшие дни будет сформирована под влиянием антициклона Patricia, который придет из Северной Европы. Украину накроет арктический воздух. Ночью во всех регионах кроме юга температура воздуха опустится ниже 10 градусов тепла. Холоднее всего будет на территории Черниговской, Киевской и Житомирской областей.

Погода на 9 сентября

В Украине 9 сентября на территории западных областей будет малооблачно, осадков там не прогнозируют. Ночью и утром ожидается туман. Ветер будет 3-8 м/с.

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"Температура воздуха ночью составит +7...+12 °С, днем +21...+26 °С. В Карпатах ночью + 4...+9 °С, днем +13...+18 °С. В северных областях переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью будет колебаться в пределах +7...+12 °С, днем +16...+21 °С", - говорится в сообщении.

На территории центральных областей скорость ветра будет достигать 7-12 м/с. Ночью температура воздуха опустится до 8 градусов тепла, а днем повысится максимум до 23 градусов тепла.

"В южной части страны и в Крыму малооблачно, без осадков. Ветер северный, 7–12 м/с, в Приазовье днем отдельные порывы, 15-17 м/с. Температура воздуха ночью составит +10...+15 °С, в дневные часы + 23...+ 28 °С", - говорится в сообщении.

Небольшие кратковременные дожди ожидают лишь в Луганской области. В восточных регионах температура воздуха днем повысится до 20 градусов тепла, а ночью опустится до +8.

Прогноз погоды в Украине на выходные / фото: meteoprog

Погода на 10 сентября

В Украине в западных областях осадков не будет. Ночью температура воздуха там опустится до 3 градусов тепла, а днем повысится до 27 градусов тепла. На территории северных областей синоптики прогнозируют заморозки до -3 градусов. Днем температура воздуха там повысится до 18-23 градусов тепла.

"В центральных областях солнечно, без осадков. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью будет колебаться в диапазоне +3...+8 °С, днем воздух прогреется до +18...+23 °С", - говорится в сообщении.

В южных областях ночью температура воздуха опустится до +5 градусов, а днем повысится до 19-24 градусов тепла.

В восточных регионах ночью тоже будет холодно. Там температура ночью опустится до +4 градусов, а днем повысится до 22 градусов тепла.

Прогноз погоды в Украине на выходные / фото: meteoprog

Погода в Украине на осень 2023

Стало известно, какой будет осень 2023 года. Синоптик дал прогноз погоды на сентябрь, октябрь, ноябрь. Средняя температура воздуха осенью этого года ожидается на уровне 8°C, что делает сезон менее теплым, чем осень 2022, свидетельствует прогноз погоды.

Синоптики также считают, что осенью 2023 года рано придут заморозки. Согласно прогнозу народного синоптика, осадков в первые два месяца этой осени будет больше, чем обычно. А в начале ноября уже начнутся неприятные "сюрпризы" – будет сильное похолодание. Зимняя погода в этом году начнется довольно рано.

Также синоптик уверял, что природное явление Эль-Ниньо принесет в Украину аномально теплую осень и мягкую зиму. Первые заморозки на территории Украины ожидают в середине ноября, а в декабре будет умеренно тепло, свидетельствует прогноз погоды.

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