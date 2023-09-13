УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Синоптик

Штормить будет неделю: Украину накрывает почти 8-бальная магнитная буря

Ангелина Подвысоцкая
13 сентября 2023, 22:23 обновлено 13 сентября, 22:23
403
Самой высокой отметки магнитная буря достигнет 15 сентября. Её мощность будет достигать почти 8-ми баллов.
1694631970-5604.jpg
Украину накрыла очень сильная магнитная буря

Украину накрывает очень сильная магнитная буря. Мощность геомагнитного шторма будет достигать почти 8-бального уровня. Об этом сообщает meteoagent.

Согласно графику, новая волна магнитной бури накрыла страну еще 11 сентября. Тогда мощность достигала 4-х баллов. Уже на следующий день, 12 сентября, буря взлетела до почти 7-ми баллов. Но сегодня, 13 сентября, немного утихла до 5-ти баллов.

Ожидается, что 14 сентября геомагнитный шторм ослабеет до 4 баллов.

видео дня

Однако не стоит рано расслабляться, ведь на следующий день буря вновь наберет свою мощность и врежет почти 8-бальный шторм. Лишь 16 сентября мощность бури опустится до 6 баллов и начнет снижаться до минимума.

магнитная буря
Украину накрыла очень сильная магнитная буря / фото: meteoagent

По данным meteoprog, в сентябре будет несколько магнитных бурь - 6-8 сентября, 15-17 сентября и 23 сентября. Самый мощный всплеск ожидается 14 сентября.

Также сообщается, что за последние сутки на Солнце произошло 8 вспышек класса С. Сейчас на Солнце зафиксировано 52 пятна.

Специалисты считают, что 14 сентября могут произойти на Солнце новые вспышки класса М. Их вероятность составляет 55%. Вероятность вспышек класса Х составляет 10%.

Что происходит с человеком во время магнитной бури

Во время магнитных бурь у людей могут возникать следующие негативные симптомы:

  • головная боль,
  • головокружение,
  • тошнота,
  • боль в сердце,
  • слабость и сонливость,
  • боль в спине и суставах,
  • повышенное давление,
  • обострение хронических заболеваний.

Что делать при магнитной буре

Для того чтобы свести к минимуму негативное воздействие бури, придерживайтесь правил здорового образа жизни во время бури и за несколько дней до неё.

Ограничьте употребление жирной, жареной, острой и мучной пищи. Ешьте больше сезонных фруктов и орехов, рыбы, орехов.

Откажитесь от кофе, алкоголя и сигарет. Вредные напитки замените травяным чаем. Чаще бывайте на свежем воздухе и больше ходите пешком. Регулярно проветривайте комнату.

Другие новости:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
магнитная буря магнитные бури когда будут магнитные бури Календарь магнитных бурь
Реклама

Главное за день

КНДР уже полтора месяца поставляет России снаряды к "Градам" и танкам - Буданов

КНДР уже полтора месяца поставляет России снаряды к "Градам" и танкам - Буданов

22:43 Украина
Саперы привели к успеху ВСУ под Работино: лежа расчищали дорогу и сами штурмовали - The Times

Саперы привели к успеху ВСУ под Работино: лежа расчищали дорогу и сами штурмовали - The Times

21:43 Украина
Надвигается жесткий шторм: в Украину врываются грозовые дожди

Надвигается жесткий шторм: в Украину врываются грозовые дожди

20:45 Синоптик
Все главные новости

Последние новости

22:43

КНДР уже полтора месяца поставляет России снаряды к "Градам" и танкам - Буданов

22:34

Друг больной раком в последней стадии Шеннен Доэрти рассказал про ее состояние

22:28

"Поставил и снимай. Все пускают слюни": Денисенко высказалась, конкурирует ли с Мишиной

22:23

Штормить будет неделю: Украину накрывает почти 8-бальная магнитная буря

21:43

Саперы привели к успеху ВСУ под Работино: лежа расчищали дорогу и сами штурмовали - The Times

Встреча двух диктаторов: о чем говорили Ким Чен Ын и Путин и как это повлияет на войнуВстреча двух диктаторов: о чем говорили Ким Чен Ын и Путин и как это повлияет на войну
20:48

Кейт Мосс стала выглядеть, как бездомная наркоманка

20:45

Надвигается жесткий шторм: в Украину врываются грозовые дожди

20:45

Кто из украинцев может получить денежную помощь до 3,1 тыс. грн: до какого числа нужно успеть

20:00

Рубка провалилась, огонь расплавил Минск: новые детали уничтожения БДК РФ

Реклама
19:44

"Он недостаточно беззаботный": Шон Пенн яростно рассказал, как Зеленского не пустили выступить на "Оскаре"

19:24

Такого еще не было: ВСУ впервые ударили по подлодке РФ - подробности от Sky News

19:21

У покойного мужа Тины Кароль есть внебрачный сын - СМИВидео

19:19

ВСУ продвигаются к Донецкому аэропорту: Гетьман ответил, чем поможет освобождение ОпытногоВидео

19:12

Что хочет Путин получить от Северной Кореимнение

19:10

Признаки отравления грибами: такие простые и понятные знания спасут здоровье

19:06

Счастье за деньги не купишь: психолог Карпачев "разнес" всем известную фразу

18:54

Катер "Тунец" пошел на дно: в Черном море ВСУ уничтожили еще одно судно РФ

18:15

Глава Нацагентства по аккредитации Костюк решил "наказать" бизнес из-за уголовного дела против него - СМИ

18:11

Юрий Горбунов жалуется на "сложный характер" Кати Осадчей

17:57

20 БМП Marder, танки и снаряды: Германия отправила партию военной помощи

Реклама
17:50

2 самые сильные молитвы о здравии: к кому обращаться с просьбой об исцелении

17:46

"Демилитаризация ЧФ": в ОП назвали цель ударов по кораблям РФ в Севастополе

17:44

Почему макдональдс такой вкусный: Холоденко рассказала психологический секрет

17:25

Полетела головой вперед: с Анной Тринчер случился конфуз на концерте

17:00

Серьезная опасность для четырехлапого: какую воду лучше наливать коту

16:59

"РФ применяет свою тактику": на Купянском направлении приостановились бои

16:54

ПВО РФ "выкололи глаза": чем и как ударили по кораблям оккупантов в Севастополе

16:44

В Раде зарегистрирован законопроект, которым изымают "военный" НДФЛ у громад: АГУ требует встречи с президентом актуально

16:33

РФ изменила тактику ударов дронами: в ВСУ назвали приоритетные цели оккупантов

16:27

Врач наконец разрешил спор о том, принимать ли душ утром или вечером

16:19

Россия в обход санкций производит вдвое больше ракет, чем до 2022 года - NYT

16:12

Повлияет ли оружие КНДР в руках оккупантов на ход войны: в ГУР ответилиВидео

16:09

Игар Тышкевич. Последствия ракетной атаки на СевастопольВидеоблоги

16:08

4 запрета уберегут от неприятностей 15 сентября: приметы дня

16:05

С огнем в сердце вместе к победе: украинский бренд коньяка "Довбуш Карпатский" поддерживает воинов ВСУ реклама

16:04

"Путин просто сошел с ума": Вайкуле объяснила, почему диктатор решился напасть на Украину

15:50

Удары РФ по портам Украины: в Румынии нашли новые обломки рухнувшего дрона

15:48

Кличко и известные активисты создали комиссию по отбору главы антикоррупционного департамента КГГА

15:17

Украину будет заливать дождями: синоптик назвала даты похолодания

15:13

Встреча Ким Чен Ына и Путина "поможет" Украине получить ATACMS - республиканецВидео

Реклама
15:12

Почему вредно запивать еду: как безобидная привычка вредит здоровью

15:12

Девушка постоянно наносит йод на голову: что происходит с ее волосами

15:08

"Первый в списке": Буданов поступает в аспирантуру "Острожской академии"

15:08

Дети диктатора Ким Чен Ына: как они выглядят и что о них известноВидео

15:04

Взялся за Пипу: Арестович написал в ГБР заявление на нардепку, которая во Львове скандалила из-за цоя

14:50

Взрыв разнес рубку, много "200-х": в Сети раскрыли детали удара по БДК Минск

14:39

Как можно использовать прокисшее молоко: вкусные и быстрые рецепты

14:34

Звезда "Голос.Дети" и девушка, которая живет у линии фронта: подробности 2 выпуска Голосу країни-13

14:32

Яркая Мишина обрадовала поклонников свежим фото

14:19

Почему в Египте дома без крыш: удивительное и странное зрелище

Новости Украины
Новости КиеваНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости ОдессыТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валют
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп тароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлЗнаки зодиака
Мода и красота
Красивый маникюрМода 2023Модные ошибкиЖенские стрижкиОкрашивание волос
Рецепты
СалатыПростые блюдаЛегкие десертыЗакуски
Лайфхаки
СтиркаКомнатные растенияСад и огородВсе о салеУборка
Персоны
Владимир ЗеленскийВладимир Путин новостиАлексей Арестович новостиМарк Фейгин новостиОлег Жданов новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новости
Война с Россией
Контрнаступление ВСУВойна России и УкраиныБавовна в РоссииТретья мировая войнаЯдерное оружиеДеоккупация КрымаБитва за БахмутРаспад России
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения, кум
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзии
Праздники
Календарь 2023Православный календарь 2023С днем рождения подруге
Синоптик
Прогноз погодыМагнитная буря
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять