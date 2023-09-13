Штормить будет неделю: Украину накрывает почти 8-бальная магнитная буря

Украину накрывает очень сильная магнитная буря. Мощность геомагнитного шторма будет достигать почти 8-бального уровня. Об этом сообщает meteoagent.
Согласно графику, новая волна магнитной бури накрыла страну еще 11 сентября. Тогда мощность достигала 4-х баллов. Уже на следующий день, 12 сентября, буря взлетела до почти 7-ми баллов. Но сегодня, 13 сентября, немного утихла до 5-ти баллов.
Ожидается, что 14 сентября геомагнитный шторм ослабеет до 4 баллов.
Однако не стоит рано расслабляться, ведь на следующий день буря вновь наберет свою мощность и врежет почти 8-бальный шторм. Лишь 16 сентября мощность бури опустится до 6 баллов и начнет снижаться до минимума.
По данным meteoprog, в сентябре будет несколько магнитных бурь - 6-8 сентября, 15-17 сентября и 23 сентября. Самый мощный всплеск ожидается 14 сентября.
Также сообщается, что за последние сутки на Солнце произошло 8 вспышек класса С. Сейчас на Солнце зафиксировано 52 пятна.
Специалисты считают, что 14 сентября могут произойти на Солнце новые вспышки класса М. Их вероятность составляет 55%. Вероятность вспышек класса Х составляет 10%.
Что происходит с человеком во время магнитной бури
Во время магнитных бурь у людей могут возникать следующие негативные симптомы:
- головная боль,
- головокружение,
- тошнота,
- боль в сердце,
- слабость и сонливость,
- боль в спине и суставах,
- повышенное давление,
- обострение хронических заболеваний.
Что делать при магнитной буре
Для того чтобы свести к минимуму негативное воздействие бури, придерживайтесь правил здорового образа жизни во время бури и за несколько дней до неё.
Ограничьте употребление жирной, жареной, острой и мучной пищи. Ешьте больше сезонных фруктов и орехов, рыбы, орехов.
Откажитесь от кофе, алкоголя и сигарет. Вредные напитки замените травяным чаем. Чаще бывайте на свежем воздухе и больше ходите пешком. Регулярно проветривайте комнату.
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