Штормить будет неделю: Украину накрывает почти 8-бальная магнитная буря

Самой высокой отметки магнитная буря достигнет 15 сентября. Её мощность будет достигать почти 8-ми баллов.

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Украину накрыла очень сильная магнитная буря

Украину накрывает очень сильная магнитная буря. Мощность геомагнитного шторма будет достигать почти 8-бального уровня. Об этом сообщает meteoagent.

Согласно графику, новая волна магнитной бури накрыла страну еще 11 сентября. Тогда мощность достигала 4-х баллов. Уже на следующий день, 12 сентября, буря взлетела до почти 7-ми баллов. Но сегодня, 13 сентября, немного утихла до 5-ти баллов.

Ожидается, что 14 сентября геомагнитный шторм ослабеет до 4 баллов.

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Однако не стоит рано расслабляться, ведь на следующий день буря вновь наберет свою мощность и врежет почти 8-бальный шторм. Лишь 16 сентября мощность бури опустится до 6 баллов и начнет снижаться до минимума.

Украину накрыла очень сильная магнитная буря / фото: meteoagent

По данным meteoprog, в сентябре будет несколько магнитных бурь - 6-8 сентября, 15-17 сентября и 23 сентября. Самый мощный всплеск ожидается 14 сентября.

Также сообщается, что за последние сутки на Солнце произошло 8 вспышек класса С. Сейчас на Солнце зафиксировано 52 пятна.

Специалисты считают, что 14 сентября могут произойти на Солнце новые вспышки класса М. Их вероятность составляет 55%. Вероятность вспышек класса Х составляет 10%.

Что происходит с человеком во время магнитной бури

Во время магнитных бурь у людей могут возникать следующие негативные симптомы:

головная боль,

головокружение,

тошнота,

боль в сердце,

слабость и сонливость,

боль в спине и суставах,

повышенное давление,

обострение хронических заболеваний.

Что делать при магнитной буре

Для того чтобы свести к минимуму негативное воздействие бури, придерживайтесь правил здорового образа жизни во время бури и за несколько дней до неё.

Ограничьте употребление жирной, жареной, острой и мучной пищи. Ешьте больше сезонных фруктов и орехов, рыбы, орехов.

Откажитесь от кофе, алкоголя и сигарет. Вредные напитки замените травяным чаем. Чаще бывайте на свежем воздухе и больше ходите пешком. Регулярно проветривайте комнату.

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