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Украину накрывает сильный шторм: почти во всех регионах ударят грозовые дожди

Ангелина Подвысоцкая
14 сентября 2023, 18:06 обновлено 14 сентября, 18:06
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Синоптики объявили І уровень опасности. Смена погоды произойдет во всей Украине.
погода, гроза
Прогноз погоды в Украине 15 сентября / фото: depositphotos.com/ua

Погода в Украине 15 серьезно ухудшится. Почти всю Украину будут заливать дожди с грозами. Синоптики объявили штормовое предупреждение. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

"15 сентября ночью в большинстве западных, северных и центральных областей, днем на Левобережье грозы; ночью на Закарпатье и Прикарпатье, днем в Днепропетровской, Донецкой и Запорожской областях значительные дожди", - говорится в сообщении.

В этих регионах объявлен І уровень опасности.

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Погода 15 сентября

В Украине 15 сентября будет облачно с прояснениями. Ветер в этот день будет юго-восточный, а на Правобережье - юго-западный. Его скорость будет достигать 7-12 м / с.

"Температура ночью 13-18°, на побережье морей до 20°, в северо-восточных, Львовской, Волынской и Ровенской областях 8-13°; днем 17-23°, на Закарпатье и южной части 23-28°; в Карпатах ночью и днем 11-17°", - говорится в сообщении.

Сильные дожди с грозами ночью будут в большинстве западных, северных и центральных областей.

Днем без осадков будет только на территории западных, Винницкой и Житомирской областей.

погода 15 сентября
Прогноз погоды в Украине 15 сентября / фото: ventusky

В Украине ударит +11

По данным Meteoprog, 15 сентября температура воздуха опустится до +11 градусов. Холоднее всего будет в Волынской области. Там температура воздуха будет 11-22 градуса тепла.

Теплее всего будет в Херсонской области. Там температура воздуха будет 18-27 градусов тепла.

погода 15 сентября
Прогноз погоды в Украине 15 сентября / фото: meteoprog

Погода 15 сентября в Киеве

В Киеве 15 сентября будет переменная облачность. Регион накроют дожди с грозами. Ветер будет северо-западный со скоростью 7-12 м/с.

"Температура ночью 13-18°, днем 18-23°; по Киеву ночью 16-18°, днем около 20°", - сообщает Укргидрометцентр.

погода 15 сентября
Прогноз погоды в Украине 15 сентября / фото: meteoprog

Погода в Украине на осень 2023

Стало известно, какой будет осень 2023 года. Синоптик дал прогноз погоды на сентябрь, октябрь, ноябрь. Средняя температура воздуха осенью этого года ожидается на уровне 8°C, что делает сезон менее теплым, чем осень 2022, свидетельствует прогноз погоды.

Синоптики также считают, что осенью 2023 года рано придут заморозки. Согласно прогнозу народного синоптика, осадков в первые два месяца этой осени будет больше, чем обычно. А в начале ноября уже начнутся неприятные "сюрпризы" – будет сильное похолодание. Зимняя погода в этом году начнется довольно рано.

Также синоптик уверял, что природное явление Эль-Ниньо принесет в Украину аномально теплую осень и мягкую зиму. Первые заморозки на территории Украины ожидают в середине ноября, а в декабре будет умеренно тепло, свидетельствует прогноз погоды.

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