Трамп идет ва-банк: эксперт назвал месяц завершения активной фазы войны в Украине

Руслана Заклинская
12 января 2026, 18:56
Президент США Дональд Трамп настроен на скорейшее завершение войны в Украине.
Трамп идет ва-банк: эксперт назвал месяц завершения активной фазы войны в Украине
Трампу нужна победа в Украине перед визитом в Китай / Коллаж: Главред, фото: Офис президента Украины, kremlin.ru, facebook.com/WhiteHouse

Ключевые тезисы Клочка:

  • Трамп стремится к скорейшему завершению войны в Украине
  • Активная фаза войны может продлиться до конца января или, вероятно, до весны
  • В ближайшие недели ожидается интенсификация переговорного процесса

Президент США Дональд Трамп настроен на максимально быстрое завершение войны в Украине. Ключевые события в переговорном процессе могут произойти уже в ближайшие недели. Об этом в интервью Главреду заявил руководитель Центра общественной аналитики "Вежа" и глава благотворительного фонда "Новая дорога" Валерий Клочок.

По его словам, декларация о намерениях, подписанная в Париже, носит скорее символический характер и не содержит никаких конкретных обязательств. Речь идет только о возможности размещения британских и французских войск, однако без четких решений или подписанных документов.

"Скорее всего, Украине стоит ожидать дальнейшей интенсификации переговорного процесса. Трамп от этого не отступит. По моему мнению, он стремится завершить эту историю как можно быстрее - потенциально до конца января, в частности, учитывая желание получить номинацию на Нобелевскую премию мира", - предположил Клочок

Клочок подчеркнул, что для Трампа завершение войны в Украине - это не финальная точка, а лишь предпосылка для реализации его стратегии в отношении Китая. Президент США хочет приехать на предстоящие переговоры с Пекином в статусе "миротворца", который уже решил одну из самых больших проблем Европы.

"Не исключаю, что активная фаза может продлиться до конца января, но скорее всего - до весны. Очевидно, что к этой встрече он стремится иметь четкий результат и возможность сказать: "Я сделал шаги один, два, три. Теперь давайте прекратим эту авантюру и вернемся к мирному сосуществованию. Пока я президент - большой войны не будет", - добавил эксперт.

Возможно ли завершение войны в этом году - мнение эксперта

Военный эксперт и бывший сотрудник СБУ Иван Ступак рассказал, что возможность перемирия или полного завершения войны в 2026 году существует, но раньше марта она вряд ли станет реальной.

По его словам, Путин пока не имеет мотивации останавливать боевые действия из-за зимних морозов, уязвимости украинской энергосистемы и истощения населения, поэтому продолжает оказывать давление на Украину. Ступак добавил, что Трамп не будет предпринимать резких шагов в отношении России до этого времени, а события после марта пока прогнозировать сложно.

Переговоры о завершении войны - новости по теме

Как сообщал Главред, президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с украинской делегацией по итогам переговоров с США и поручил подготовить документ о гарантиях безопасности для Украины. Глава государства подчеркнул необходимость получить четкий сигнал от России о готовности завершить войну, а в случае отсутствия готовности – продолжать максимальное давление на агрессора.

Также 8 января советники президента США Дональда Трампа встретились в Париже с российским спецпосланником Кириллом Дмитриевым для обсуждения плана завершения войны в Украине. США уже согласовали с Украиной большинство аспектов мирного плана и стремятся получить четкий ответ от Кремля.

Кроме того, Трамп все больше разочарован Путиным и считает его большим препятствием для мира в Украине, чем Зеленский. По данным The Telegraph, Трамп послал сигналы Кремлю через захват танкера.

О персоне: Валерий Клочок

Валерий Клочок - общественный и политический деятель, магистр государственной службы.

С 2017 года активно занимается политической и экономической аналитикой.

С 2020 по 2022 год сотрудничал с независимой неправительственной организацией Growford Institute (Think Tank), которая осуществляет стратегические глобальные исследования в сфере экономики и финансов, оценивает системные риски и разрабатывает оптимальные модели экономического развития для стран, регионов и мира в целом.

С 2022 года - руководитель Центра общественной аналитики "Вежа", председатель благотворительного фонда "Новая дорога".

война в Украине Владимир Зеленский Дональд Трамп Трамп новости война России и Украины Валерий Клочок
"Существо, в которое превратился": 47-летний Мирзоян рассказал о кризисе среднего возраста

"Существо, в которое превратился": 47-летний Мирзоян рассказал о кризисе среднего возраста

Ситуация изменилась: график отключения света для Днепра и области на 12 января

Ситуация изменилась: график отключения света для Днепра и области на 12 января

В НАТО впервые отреагировали на удар "Орешником" по Львову - что сказали

В НАТО впервые отреагировали на удар "Орешником" по Львову - что сказали

Будут купаться в деньгах: эти знаки зодиака вот-вот сорвут куш

Будут купаться в деньгах: эти знаки зодиака вот-вот сорвут куш

Гороскоп на завтра 13 января: Девам - удар в спину, Водолеям - восторг

Гороскоп на завтра 13 января: Девам - удар в спину, Водолеям - восторг

