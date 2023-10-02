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Ударит +6: Украину накрыло похолодание

Ангелина Подвысоцкая
2 октября 2023, 19:23 обновлено 2 октября, 19:24
Погода в Украине в этот день будет сухой. Холоднее всего будет на территории северных областей.
погода
Прогноз погоды в Украине 3 октября / фото: pexels

Погода в Украине 3 октября будет сухой, но холодной. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

3-5 октября в Украине, кроме Закарпатской, Ивано-Франковской, Львовской и Волынской областей, чрезвычайный уровень пожарной опасности.

Погода 3 октября

В Украине 3 октября будет переменная облачность. В этот день синоптики осадков не прогнозируют. Ветер будет юго-западным со скоростью 5-10 м/с.

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"Температура ночью 4-9°, на Волыни, Львовщине, Закарпатье и побережье морей до 13°; днем в Украине 17-22°", - сообщает Укргидрометцентр.

В Украине ударит +6

По данным meteoprog, 3 октября в областях будет сухо. Холоднее всего будет на территории Сумской области. Там температура воздуха повысится до 6-19 градусов тепла.

Теплее всего будет во Львовской области. Там температура воздуха повысится до 10-24 градусов тепла.

погода 3 октября
Прогноз погоды в Украине 3 октября / фото: meteoprog

Погода 3 октября в Киеве

В Киеве 3 октября будет переменная облачность. Синоптики осадков не прогнозируют. В этот день ветер будет юго-западный со скоростью 5-10 м/с.

"Температура по области ночью 4-9°, днем 17-22°; в Киеве ночью 7-9°, днем около 20°", - сообщает Укргидрометцентр.

В этот день будет чрезвычайный уровень пожарной опасности.

погода 3 октября
Прогноз погоды в Украине 3 октября / фото: meteoprog

Погода в Украине на осень 2023

Синоптики считают, что осенью 2023 года рано придут заморозки. Согласно прогнозу народного синоптика, осадков в первые два месяца этой осени будет больше, чем обычно. А в начале ноября уже начнутся неприятные "сюрпризы" – будет сильное похолодание. Зимняя погода в этом году начнется довольно рано.

Напомним, синоптики предупредили о мощной непогоде - Украину и другие государства может накрыть "коллапс полярного вихря". В октябре и ноябре средняя в месяц температура будет на один градус Цельсия выше нормы, прогнозируют синоптики.

Также синоптики отметили, что в октябре температура воздуха опустится до -23 градусов. В целом средняя месячная температура будет на 1-1, 5 градуса выше нормы. Ожидается, что за октябрь 2023 года в некоторых регионах Украины количество осадков составит 129 мм.

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