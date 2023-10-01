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Ударит +8: "бабье лето" заканчивается, в Украину врывается похолодание

Ангелина Подвысоцкая
1 октября 2023, 19:17 обновлено 1 октября, 19:17
В некоторых областях синоптики прогнозируют туман и дожди.
осень
Прогноз погоды в Украине на 2 октября / фото: pexels

Погода в Украине 2 октября начнет ухудшаться. В некоторых регионах синоптики прогнозируют дожди и туман. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Погода 2 октября

В Украине 2 октября будет переменная облачность. В этот день синоптики осадков не прогнозируют. Только на северо-востоке будет небольшой дождь. Туман будет ночью и утром на территории западных областей.

"Ветер северо - западный, 5-10 м/с. Температура ночью 6-11°, днем 16-21°; в восточных областях и южной части ночью 9-14°, днем 19-24°", - сообщает Укргидрометцентр.

видео дня

В Украине ударит +8

По данным meteoprog, 2 октября во многих областях будет сухо. Холоднее всего будет на территории Черниговской области. Там температура воздуха повысится до 8-20 градусов тепла.

Теплее всего будет в Луганской области. Там температура воздуха повысится до 14-25 градусов тепла.

погода 2 октября
Прогноз погоды в Украине на 2 октября / фото: meteoprog

Погода 2 октября в Киеве

В Киеве 2 октября будет переменная облачность. Синоптики осадков не прогнозируют. В этот день ветер будет северо-западный со скоростью 5-10 м/с.

"Температура ночью 6-11°, днем 16-21°; в Киеве ночью 8-10°, днем 17-19°", - сообщает Укргидрометцентр.

погода 2 октября
Прогноз погоды в Украине на 2 октября / фото: meteoprog

Погода в Украине на осень 2023

Синоптики считают, что осенью 2023 года рано придут заморозки. Согласно прогнозу народного синоптика, осадков в первые два месяца этой осени будет больше, чем обычно. А в начале ноября уже начнутся неприятные "сюрпризы" – будет сильное похолодание. Зимняя погода в этом году начнется довольно рано.

Напомним, синоптики предупредили о мощной непогоде - Украину и другие государства может накрыть "коллапс полярного вихря". В октябре и ноябре средняя в месяц температура будет на один градус Цельсия выше нормы, прогнозируют синоптики.

Также синоптики отметили, что в октябре температура воздуха опустится до -23 градусов. В целом средняя месячная температура будет на 1-1, 5 градуса выше нормы. Ожидается, что за октябрь 2023 года в некоторых регионах Украины количество осадков составит 129 мм.

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