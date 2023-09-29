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Туман и дождь: где погода будет худшей в последний день сентября

Ангелина Подвысоцкая
29 сентября 2023, 19:31 обновлено 29 сентября, 19:50
В некоторых областях температура воздуха повысится почти до 30 градусов тепла.
осень, погода
Прогноз погоды в Украине на 30 сентября / фото: pixabay

Погода в Украине 30 сентября будет теплой. В этот день синоптики осадков не прогнозируют. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Погода 30 сентября

В Украине 30 сентября будет переменная облачность. В этот день синоптики осадков не прогнозируют. Лишь на территории западных областей местами будет кратковременный дождь. Туман будет ночью и утром на территории Прикарпатья, Ровенской и Сумской областей.

"Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура ночью 6-11°, на юге 12-17°; днем в Украине 22-27°, на высокогорье Карпат 15-20°", - сообщает Укргидрометцентр.

видео дня

В Украине ударит почти +30

По данным meteoprog, 30 сентября во многих областях будет тепло и сухо. Теплее всего будет в Николаевской и Херсонской областях. Там температура воздуха повысится до 16-29 градусов тепла.

Холоднее всего будет на территории Львовской области. Там температура воздуха повысится до 12-24 градуса тепла.

погода 30 сентября
Прогноз погоды в Украине на 30 сентября / фото: meteoprog

Погода 30 сентября в Киеве

В Киеве 30 сентября будет переменная облачность. Синоптики осадков не прогнозируют. В этот день ветер будет северо-восточный со скоростью 3-8 м/с.

"Температура ночью 6-11°, днем 22-27°; в Киеве ночью 9-11°, днем 24-26°", - сообщает Укргидрометцентр.

погода 30 сентября
Прогноз погоды в Украине на 30 сентября / фото: meteoprog

Погода в Украине на осень 2023

Синоптики считают, что осенью 2023 года рано придут заморозки. Согласно прогнозу народного синоптика, осадков в первые два месяца этой осени будет больше, чем обычно. А в начале ноября уже начнутся неприятные "сюрпризы" – будет сильное похолодание. Зимняя погода в этом году начнется довольно рано.

Напомним, синоптики предупредили о мощной непогоде-Украину и другие государства может накрыть "коллапс полярного вихря". В октябре и ноябре средняя в месяц температура будет на один градус Цельсия выше нормы, прогнозируют синоптики.

Также синоптики отметили, что в октябре температура воздуха опустится до -23 градусов. В целом средняя месячная температура будет на 1-1, 5 градуса выше нормы. Ожидается, что за октябрь 2023 года в некоторых регионах Украины количество осадков составит 129 мм.

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