Может повлиять на здоровье: Украину накрыла почти 9-бальная магнитная буря

Украину накрыла очень сильная магнитная буря. Ее мощность достигла почти 9-ти баллов. Об этом сообщает meteoagent.
Как сообщалось, новая волна магнитной бури накрыла страну еще 17 сентября. Тогда мощность достигала 4-х баллов. Уже 18 сентября мощность магнитной бури внезапно выросла до почти 6-ти баллов, а на следующий день повысилась еще на две единицы. 20 сентября шторм слегка утих, а его мощность опустилась до 5-ти баллов. 21 сентября, буря вновь стала сильнее - почти 7 баллов.
25 сентября буря пошла на спад - опустилась до 4 баллов. Однако уже на следующий день она начала повышаться. Сегодня 27 сентября, мощность бури составляет почти 9 баллов. Это делает шторм невероятно сильным и он может влиять на здоровье человека.
Ожидается, что лишь после этого буря пойдет на спад.
По данным meteoprog, в сентябре будет несколько магнитных бурь - 6-8 сентября, 15-17 сентября и 23 сентября. Самый мощный всплеск - 14 сентября.
Также сообщается, что за последние сутки на Солнце произошло 6 вспышек класса С. Сейчас на Солнце зафиксировано 79 пятен.
Специалисты считают, что 26 сентября могут произойти на Солнце новые вспышки класса М. Их вероятность составляет 45%. Вероятность вспышек класса Х составляет 15%.
Что происходит с человеком во время магнитной бури
Во время магнитных бурь у людей могут возникать следующие негативные симптомы:
- головная боль,
- головокружение,
- тошнота,
- боль в сердце,
- слабость и сонливость,
- боль в спине и суставах,
- повышенное давление,
- обострение хронических заболеваний.
Погода в Украине на осень 2023
Синоптики считают, что осенью 2023 года рано придут заморозки. Согласно прогнозу народного синоптика, осадков в первые два месяца этой осени будет больше, чем обычно. А в начале ноября уже начнутся неприятные "сюрпризы" – будет сильное похолодание. Зимняя погода в этом году начнется довольно рано.
Напомним, синоптики предупредили о мощной непогоде - Украину и другие государства может накрыть "коллапс полярного вихря". В октябре и ноябре средняя в месяц температура будет на один градус Цельсия выше нормы, прогнозируют синоптики.
Также синоптики отметили, что в октябре температура воздуха опустится до -23 градусов. В целом средняя месячная температура будет на 1-1, 5 градуса выше нормы. Ожидается, что за октябрь 2023 года в некоторых регионах Украины количество осадков составит 129 мм.
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