Может повлиять на здоровье: Украину накрыла почти 9-бальная магнитная буря

Эта магнитная буря очень затянулась в Украине и продлится больше 10-ти дней.

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Украину накрыла невероятно сильная магнитная буря / фото: pixabay

Украину накрыла очень сильная магнитная буря. Ее мощность достигла почти 9-ти баллов. Об этом сообщает meteoagent.

Как сообщалось, новая волна магнитной бури накрыла страну еще 17 сентября. Тогда мощность достигала 4-х баллов. Уже 18 сентября мощность магнитной бури внезапно выросла до почти 6-ти баллов, а на следующий день повысилась еще на две единицы. 20 сентября шторм слегка утих, а его мощность опустилась до 5-ти баллов. 21 сентября, буря вновь стала сильнее - почти 7 баллов.

25 сентября буря пошла на спад - опустилась до 4 баллов. Однако уже на следующий день она начала повышаться. Сегодня 27 сентября, мощность бури составляет почти 9 баллов. Это делает шторм невероятно сильным и он может влиять на здоровье человека.

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Ожидается, что лишь после этого буря пойдет на спад.

Украину накрыла невероятно сильная магнитная буря / фото: meteoagent

По данным meteoprog, в сентябре будет несколько магнитных бурь - 6-8 сентября, 15-17 сентября и 23 сентября. Самый мощный всплеск - 14 сентября.

Также сообщается, что за последние сутки на Солнце произошло 6 вспышек класса С. Сейчас на Солнце зафиксировано 79 пятен.

Специалисты считают, что 26 сентября могут произойти на Солнце новые вспышки класса М. Их вероятность составляет 45%. Вероятность вспышек класса Х составляет 15%.

Что происходит с человеком во время магнитной бури

Во время магнитных бурь у людей могут возникать следующие негативные симптомы:

головная боль,

головокружение,

тошнота,

боль в сердце,

слабость и сонливость,

боль в спине и суставах,

повышенное давление,

обострение хронических заболеваний.

Погода в Украине на осень 2023

Синоптики считают, что осенью 2023 года рано придут заморозки. Согласно прогнозу народного синоптика, осадков в первые два месяца этой осени будет больше, чем обычно. А в начале ноября уже начнутся неприятные "сюрпризы" – будет сильное похолодание. Зимняя погода в этом году начнется довольно рано.

Напомним, синоптики предупредили о мощной непогоде - Украину и другие государства может накрыть "коллапс полярного вихря". В октябре и ноябре средняя в месяц температура будет на один градус Цельсия выше нормы, прогнозируют синоптики.

Также синоптики отметили, что в октябре температура воздуха опустится до -23 градусов. В целом средняя месячная температура будет на 1-1, 5 градуса выше нормы. Ожидается, что за октябрь 2023 года в некоторых регионах Украины количество осадков составит 129 мм.

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